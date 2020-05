Elsőáldozás, bérmálás csak ősszel lesz a Szombathelyi Egyházmegye területén

A tavaszi időszakban biztosan nem lesznek bérmálások és elsőáldozások a Szombathelyi Egyházmegye területén – tudtuk meg Páli Zoltán csesztregi plébánostól, az egyházmegyei ifjúsági bizottság tagjától.

Az atya emlékeztetett: a kijárási korlátozások május 4-ei enyhítése után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is összeült, s a megyés püspököket ruházta fel a jogkörrel, hogy saját egyházmegyéjükben határozzanak a liturgiák, valamint minden más, hitélettel kapcsolatos esemény megtartásának módjáról.

– Ezzel a felhatalmazással élve dr. Székely János püspök ügy döntött, hogy a hívek és a lelkipásztorok egészsége érdekében a Szombathelyi Egyházmegye területén a tavaszi időszakban nem kerülhet sor az említett eseményekre – mondta Páli Zoltán. – Ahol tavaszra tervezték őket, vagy hagyományosan tavasszal szoktak lenni az elsőáldozások és bérmálások, ott is az őszi időszakban kell megtartani őket. Ez némi szervezési és egyeztetési többletfeladattal jár, de bízunk benne, hogy zökkenőmentesen meg lehet oldani.

A plébános hozzátette, ezek a nehézségek és többletterhek elsősorban a bérmálásokkal kapcsolatban jelentkezhetnek, hiszen azt a szentséget csak a megyés püspök vagy az általa a feladattal megbízott személy oszthatja ki. Miután az időpont-áthelyezések miatt az őszi időszakban az általában szokottnál több bérmálás várható, így azzal a javaslattal élnek az egyházközségek felé, hogy ahol lehetséges (ez leginkább a kisebb közösségeknél életszerű), ott vonják össze, s egy közös helyszínen tartsák meg az eseményt. Az elsőáldozások ebből a szempontból egyszerűbb megoldási lehetőségeket kínálnak, ott ugyanis nincs szükség egyházmegyei koordinációra.

Páli Zoltán szólt a püspöki rendelet egyéb vonatkozásairól is. Mint mondotta, a kijárási korlátozások enyhítése – a már ismert, és lapunkban tegnap is ismertetett szabályozás betartásával – lehetőséget biztosít a nyilvános szentmisék tartására, ám dr. Székely János arra külön felhívta a figyelmet, hogy az egyházmegye járvány által jobban érintett területein ezzel továbbra se éljenek. A döntési jogkört a plébánosokra ruházta át az egyházmegye főpásztora, és Páli Zoltán Csesztregen például úgy intézkedett, hogy az újabb rendelkezések kihirdetéséig vagy ezek hiányában május végéig továbbra sem lesznek nyilvános misék. Ez alól csak az előre beíratott istentiszteletek képeznek kivételt, de azon is csak szentmisét mondató személy, illetve annak közvetlen családja vehet részt.

– Ezt indokolja egyes templomaink mérete, ahol nyilvános szentmisék megtartása esetén szigorú létszámbeli korlátozással kellene élnünk, és vélhetően feszültséget generálna, hogy ki jöhet be, illetve ki nem – folytatta a plébános. – A szentmisékre járók döntő többsége amúgy is idősebb korú személy, akiket egyébként is arra kérünk, hogy az egészségük érdekében maradjanak otthon. A szentmiséket továbbra is közvetítjük, így a hívek a jövőben ugyanúgy bekapcsolódhatnak otthonaikból a liturgiába, mint ahogy eddig is tették.

Kérdésünkre Páli Zoltán azt is elmondta, hogy az egyházmegyei rendelkezés az idősebb korú papok védelmét is szolgálja, azaz számukra lehetőséget biztosít, hogy amennyiben úgy tartják indokoltnak, akkor saját egészségük megőrzése érdekében is élhetnek a szentmisék nem nyilvános megtartásának lehetőségével.