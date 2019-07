Első világháborús emlékművet avattak a helyi áldozatok emlékére Vindornyafokon

A település bejáratánál kis parkot létesítettek, benne új, gránitból készült emlékmű áll, amibe tizennyolc nevet vésett a kőfaragó. Tizennyolc volt falubeli nevét, akik hősi halált haltak az első világháborúban.

Az újonnan emelt emlékművet vasárnap avatták fel ünnepség keretében, az első világégésben hősi halált halt vindornyafoki honvédek emlékére. Az avatáson a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület tagjai vonultak fel díszőrséget állni első világháborús magyar uniformisban. Hág Attila polgármester ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy minden nép és település őrzi hagyományait, megemlékezik a hősökről, mint Vindornyafok is. A gránittáblákra vésett tizennyolc név jelzi, mekkora áldozatot hozott a kis zalai falu is a huszadik század első nagy háborújában. A polgármester beszédében elmondta, a két világháború nem a magyarság háborúi voltak, a nagyhatalmak játékszereként keveredett bele e véres harcokba az ország.

– Ma másfajta csatákat vívunk nap mint nap, a megélhetés csatáit. A világ embertelenné válása ellen vívjuk meg mindennapi küzdelmünket, legyünk bárhol a világban. A gyerekeinkért, kenyérért, iskoláért, a jövőért, családunk szilárdságáért, hozzátartozóinkért, hogy ne szakadjunk el egymástól – mondta a polgármester.

A faluvezető közölte azt, hogy az emlékmű létrehozásához az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságtól sikeres pályázatukra 4 millió forint támogatást kaptak, az önkormányzatnak pedig 300 ezer forinttal kellett hozzájárulnia a költségekhez.

Az ünnepségen Antal Zsuzsa tanuló Reményik Sándor Nem nyugszunk bele című versét szavalta el, majd Tar Ferenc történész megemlékező beszédet tartott. Mint elmondta, a történelemben mindig voltak háborúk, és bár Európában béke van, de máshol szemben állnak ma is egymással az emberek és a fegyverek. Történelmi visszatekintésében felidézte a tizenkilencedik század végét, a huszadik század elejét, az úgynevezett boldog békeidőket. A néhány évtized volt, amikor az emberek abban bíztak, hogy a béke meg is marad. Azonban az európai nagyhatalmak fegyverkezéssel készültek a békére. Akkor jött létre az egységes olasz, német állam, 1867-ben pedig Magyarország részvételével az Osztrák–Magyar Monarchia. Azonban 1914-ben nem sikerült tovább őrizni a békét, kitört az első világháború. A történész megemlékezett arról is, hogy a huszadik század két világháborút zúdított Európára, és Magyarország mindkettőből vesztesként került ki, elveszett az ország nagy része, és rengetegen meghaltak. A két nagy háború már nemcsak a frontokon, hanem az otthon maradottak között, a hátországban is sok áldozatot követelt.

Ezután Hág Attila vindornyafoki és Ruzsics Ferenc keszthelyi polgármester felavatta és megkoszorúzta az emlékművet.