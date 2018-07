Első díjat szerzett Bulgáriában a Kerka Táncegyüttes

A magyar néptánc motívumvilága egyedi, kitűnik a világ népeinek táncai közül. Ezt bizonyítja, hogy nemrég Bulgáriából, egy művészeti fesztiválról első díjjal tértek haza a Kerka Táncegyüttes tagjai.

Első hely a zsűritől

A Fekete-tenger partján, Aheloy településen megrendezett „Joy at the Beach” nevű nemzetközi művészeti fesztiválra utaztak el június végén a kerkások.

– A rendezvény háromnapos volt, minden este táncoltunk – mondta Borsos Bertalan, az együttes tagja, a Kerka Kulturális Egyesület elnöke. – Első napon a megnyitó ceremónián az összes fellépőhöz hasonlóan, de mellettünk vendégegyüttesek és a vendéglátók művészeti csoportja is színpadra lépett. Második napon mutattuk be a versenyprogramot, de nem Aheloyban, hanem Pomorie-be, ugyanis ezeket a bemutatókat több helyen is zsűrizték. Összesen 11 csoport volt, akik több kategóriában, több művészeti ágban mutatták be tudásukat. Felléptek szólótáncosok az együttesek mellett, de volt kamarakórus és egy szimfonikus zenekar is. A mi kategóriákban négy együttes nevezett, mellettünk versenyzett egy erdélyi néptáncegyüttes, illetve volt egy bolgár és egy szlovák csapat is. Érdekesség, hogy az első napon négy magyar, illetve erdélyi néptáncegyüttes lépett fel, mellettünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Ajakról és testvárosukból, Farkaslakáról érkeztek táncosok. Emellett voltak orosz résztvevők is a fesztiválon, akik ugyancsak látványos produkcióval léptek színpadra. Borsos Bertalan hozzátette: a bolgár Aranypart településein rendszeresen tartanak hasonló rendezvényeket, ahol versenyeznek a fellépők a szórakoztatás mellett.

– A versenyprogramunk főként mezőségi táncokból állt össze, javarészt az együttes 45 éves évfordulós műsorán előadott produkciókból – folytatta. – Az alapműsor 15 perces, kérésnek megfelelően ezt bővítettük vagy szűkítettük. Az erdélyiek mezőségi és széki táncokat vittek, a bolgárok is hagyományőrző műsorral léptek fel. A zsűri a mi előadásunkat értékelte az első helyre, ez az oklevélből kiderült, ám a szöveget le kellett fordíttatnunk, mert az oklevelet cirill betűkkel írták.

A környékkel is ismerkedtek

A táncokat az aktív együttes és a Kiskerka tagjai mutatták be, 35-en utaztak el a fesztiválra. A produkciók bemutatása mellett a táncosok a környékkel is megismerkedtek, fürödtek a Fekete-tengerben, s egy nap Neszebarba is ellátogattak. Többen első alkalommal vettek részt ilyen nagyszabású programon.

– Az elmúlt években számos fesztiválon vettünk részt, jártunk például Macedóniában és Törökországban is. Ha összehasonlítjuk a korábbiakat a maiakkal, vannak változások – magyarázta. – Korábban több alkalommal inkább családoknál szállásolták el a táncosokat, a szervezők inkább az ellátásra és a programokra koncentráltak. Most a szállás már a mi költségünk volt. Nem könnyű a nívósabb fesztiválokra eljutni. Európában is van szervezet, aki meghív együtteseket ilyen nemzetközi rendezvényekre, de korlátozott létszámmal. Különbség van az európai és az Ázsiához közelebbi fesztiválok között. Utóbbi helyszíneken nyilván jellemző a keleti együttesek túlsúlya. Az előadásaik zenei részében jelentős szerepet kapnak az ütős hangszerek, harmonika, a furulya, míg nálunk inkább a vonós hangszerek. A bulgáriai fesztiválon, úgy gondolom, értékelték a mi magyar stílusunkat. Néptáncunkat könnyen meg lehet különböztetni a világ más népeinek táncaitól, mert olyan mozgáskultúrával, motívum- és zenei világgal rendelkezünk, ami egyedi.

A 45 éves évforduló és a nemzetközi fesztivál mellett számos fellépés vár még idén a Kerka Táncegyüttes tagjaira. A jubileumi műsor előadásait a tervek szerint ősszel bemutatják a város közönségének, míg a nyáron helyi és környékbeli rendezvényeken lépnek fel.