Elöntött utak eső után Zalaegerszegen – Az elvezetőrendszerre 20 milliárdot kellene költeni

Egyre gyakrabban kell számítani kezelhetetlen intenzitású viharokra, hiszen a klímaváltozás miatt jelentősen átalakul térségünk időjárása. Erről írt legutóbbi Facebook- posztjában Balaicz Zoltán polgármester.

Zalaegerszegen az éves csapadékmennyiség 700-800 milliméter között alakul. Az extrém helyzetekben gyakori, hogy egy óra alatt zúdul a városra 50-60 milliméter csapadék, ami egy teljes hónap átlagának felel meg, és ami a 60 perc alatt akár 4 millió köbméter (4 milliárd liter) vizet is jelenthet. A város alatti több száz kilométeres csapadékcsatorna- rendszert normál intenzitású esőzésekre tervezték, amit képes is kezelni, de az ilyen extrém esőket nem. Mint a polgármester hozzátette: nincs az a csapadékcsatorna- rendszer Európában sehol, ami az özönvízszerű esőket el tudná vezetni. A csapadékvizet Zalaegerszegen a Zala-folyóba vezetik, s régen az volt a tervezési elv, hogy minél hamarabb a befogadóba érjen a víz. Az évtizedekkel ezelőtt kiépített átmérőkapacitás azonban már nem elég a szélsőséges esetekben. Tetézi a problémát, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen növekedtek a vízzáró felületek, az aszfaltburkolatok, s egyre kevesebben gyűjtik az esővizet.

Így a lezúduló víz mennyisége nagyobb, lefolyása gyorsabb, és még drasztikusabban keres utat magának a völgybe, azaz a város belső területeire.

A polgármester kitért rá: a több száz kilométeres csapadékcsatorna-rendszert csak egyben lehet kezelni. Egy-egy szakasz (például a Göcseji úti) átmérőjének növelése önmagában nem oldja meg a helyzetet, hiszen attól még a dombokról becsatlakozó ágak, illetve a megnövelt szakaszról a Zala-folyóba vezető ágak továbbra sem lesznek képesek az extrém mennyiségű csapadékot továbbítani. A több száz kilométernyi városi csapadékcsatorna kicserélése többszörös átmérőjűre lehetetlen, mert horribilis összegbe kerülne. A megoldás az integrált vízgazdálkodás megvalósítása lehet.

A városvezetés 2017-ben megbízta a Zalavíz Zrt.-t, hogy készítse el Zalaegerszeg integrált csapadékvíz-gazdálkodási modelljét. A 600 oldalas szakmai anyag részletesen tartalmazza a beavatkozási helyszíneket és a tervezett fejlesztéseket (csapadékcsatorna-rendszer bővítése, víztározók építése, záportározók, gátak, átemelők kialakítása).

A szakértők az anyagban újragondolták a vízgyűjtőterületek levezetési irányait. Az árhullámokat visszatartanák – a meglévő árvíztározókat felülvizsgálnák, ahol szükséges, működőképessé tennék, s újakat is építenének –, lassan engednék le és/vagy hasznosítanák a vizet, például öntözővíznek. Így járnának el Neszelében is, ahol az Ilosvai és Neszelei utca vezeti le a vizet a Zalába egy nagy vízgyűjtő területről, s rendszeresek az elöntések. Nem erre a területre engednék a vizet a teljes vízgyűjtőről, hanem átvezetnék a Gébárti-tó vízgyűjtő területére. Ezzel javítanák az éghajlatváltozás miatt várhatóan hosszú távon vízhiánnyal küzdő tó vízutánpótlását is.

A modell kidolgozása során egyéves munkával feltárták a város teljes elvezetőrendszerét, s közben több ponton folyamatosan mérték a csapadékmennyiséget, annak időbeli eloszlását, intenzitását, a csatornákban a vízszinteket, vízhozamokat. Ezek alapján kidolgozták a lehetséges műszaki megoldásokat a problémák kezelésére. Előre és pontosan tudják, hogy ha beavatkoznak bárhol az elvezetőkön, az milyen hatással van a teljes rendszerre. A modellben az is szerepel, ha például tervez valaki egy nagy felületű parkolót vagy épületet a Landorhegyre, akkor annak az esővíz-elvezetésre gyakorolt hatása mit jelent esetleg a Petőfi utcában, vagy máshol.

A Zalaegerszegen élők is hozzá tudnak járulni a sikeres védekezéshez azzal, ha elvégzik az ároktisztítási kötelezettségeiket. Az is nagy segítség lenne, ha egyre többen gyűjtenék a csapadékvizet öntözési célra, írta Balaicz Zoltán.

A szakmai anyag terveinek megvalósítása közel 20 milliárd forintos beruházást igényel. Erre a városnak saját forrása nincs, csak külső, pályázati forrás jöhet szóba. A polgármester jelezte: reményeik szerint a 2021–2027-es európai uniós fejlesztési ciklusban lesznek ilyen pályázatok, melyeken mindenképpen indulni fognak.