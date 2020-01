„Élőben” tanulják a szakmát az egerszegi diákok

Már hagyomány, hogy ünnepek környékén teaházzal fogadja tanulóit, tanárait, a szülőket és a vendégeket a ZSZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – az „üzemeltetők” természetesen a tanintézmény diákjai.

Ottjártunkkor Felhősi Mária osztályfőnök 10. d-s turisztikai szakgimnazistái kínálták a szakszerűen celebrált forró italokat és a maguk készítette süteményeket. Akárcsak az igazi vendéglátóhelyeken, még üzleti tervet is kellett készíteniük.

– Az elméleti muníció biztosítása mellett igyekszünk élőben is elsajátíttatni tanulóinkkal a szakma minden csínját-bínját – hangsúlyozta a német nyelvből bölcsész-, a szálloda és idegenforgalmi szakból közgazdászdiplomával és mentori szakvizsgával felvértezett Felhősi tanárnő, aki bevallottan az empirikus oktatás híve. A módszere mindenesetre bevált, hiszen diákjai számos versenyen öregbítették már az iskola jó hírét, a legutóbb például a 11. d-sek Veszprémben a Pannon Egyetem GTK Turizmus Intézeti Tanszéke turizmusversenyén 28 csapat közül a második helyen végeztek.

Amúgy minden megmérettetésre benevezik a diákjaikat, hiszen ott a tudásuk gyarapítása mellett tapasztalatokra és kapcsolatokra tehetnek szert. Rendszeresen ellátogatnak a szakkiállításokra, neves keszthelyi, hévízi, sárvári szállodákban leshetik el a szakma fortélyait, a Tourinform Irodával és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesülettel kialakított kapcsolatuknak köszönhetően idegenvezetési gyakorlatot szerezhetnek a megyeszékhely nevezetességeit bemutató túrákon – minden tavasszal önállóan is szerveznek hasonlókat diáktársaik, szüleik, barátaik részvételével.

– A „turisztikai szervező, értékesítő” szakon tanuló szakgimnazisták a 4. év végén az érettségi bizonyítvány mellé szállodai recepciós mellék-szakképesítést kapnak, az 5. évben pedig technikusi szintű végzettséget szerezhetnek. Ez a jövőben, az új képzési szerkezetben a főiskolai felvételiknél emelt szintű érettségi vizsgaként esik majd latba – tette hozzá Kónyáné Tömpe Lívia igazgatónő, kiemelve, hogy a diákok gyakorlati oktatását segítik az intézmény megalakulásának 65. évfordulója ünnepségén kötött együttműködési megállapodások, amelyek hozadékaként a turisztika, a vendéglátás és a kereskedelem, logisztika területén kiválóan alkalmazható szoftvereket kaptak, amit a diákok szívesen használnak, miként a számítógépek, a velük kompatibilis interaktív táblák, sőt az okostelefonok is iskolai felszerelésnek számítanak a Báthory-suliban.

Tehetséges diákokkal az iskola amúgy minden oktatott szakterülete büszkélkedhet, a legutóbb például a pincér és a szakács tanulók a legmagasabb szinten, a Gundel gálaünnepségén bizonyíthatták tudásukat.

– Mindhárom vendéglátós szakmában – pincér, szakács, cukrász – helytállnak a diákjaink, termett már számukra babér Sopronban, Felcsúton, Mosonmagyaróváron, Siófokon és Budapesten is – sorolta Miszori József mesterpincér és mesterszakács, vendéglátós szakoktató. – Október végén például részt vehettünk Budapesten a BGE meghívásos szakács- és pincérversenyén, ahol maga a részvétel is kitüntetés volt, hiszen csak hat iskolát hívtak meg.

Nemcsak szakmai, hanem közismereti tárgyakban is remekelnek a báthorys diákok, már 4 éve ők képviselik Zala megye szakközépiskoláit az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjében, de sikeresen szerepelnek történelmi vetélkedőkön, szavalóversenyeken is. Tóth Vera, történelem-, magyarnyelv- és irodalomtanár szerint a szakgimnazisták és a szakközépiskolások között egyaránt érdemes közismereti tárgyakban tehetséges diákok után kutatni. Népszerűek körükben a rendhagyó irodalomórák, szívesen járnak az önképzőkörbe, örömmel szavalnak, szakmai és művészi alkotásaikból kiállításokat rendeznek az iskola galériáján.

Az elmúlt tanévtől a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyelvvizsgahelye, a vizsgák szervezője és lebonyolítója pedig a Báthory-iskola, ahol angol és német nyelvből három szinten tehető le a nyelvvizsga. A megtiszteltetés egyenes következménye annak, hogy az intézményben oktatott szinte minden szakmában követelmény az idegen nyelvi vizsga. Az iskolában német és angol nyelvi képzés folyik, de igény esetén az orosz és az olasz nyelv tanulását is biztosítani tudják.

Pusztai Zsuzsanna némettanár elmondta, az idegen nyelv tanításában sem elégednek meg a hagyományos módszerekkel, a tantermekből kivitték a képzést a szakmai oktatótermekbe, és élesíthetik nyelvtudásukat az iskola külföldi szakmai gyakorlatain is. A nyelvoktatásban is helye van a legmodernebb technikának, a legújabb tankönyvek például már az okostelefonokra letölthető programokkal is inspirálják a diákokat a tanulásra.

Mindennek meg is van az eredménye, a nyelvi versenyeken sem kell szégyenkeznie az iskolának. A 10. d-s Molnár Oszkár az előző tanévben első helyezést ért el a Zala megyei középiskolai német nyelvi versenyen, s ennél az idén sem adja alább, sőt, tanárai bíznak benne, hogy jövőre az OKTVmegmérettetéseken is gyarapítja majd a suli éremgyűjteményét.