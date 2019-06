Előadásokkal tarkított autómentes napot szerveztek Zalaháshágyon

Autómentes napot tartottak hétfőn az északnyugat-zalai községben. Egészségmegőrzéssel és balesetvédelemmel kapcsolatos előadások mellett szentmise is várta a program keretében az érdeklődőket.

A mise helyszíne a település egyik büszkesége, a helyi védelem alatt álló Sibrik-kápolna volt. Az egykori uradalmi birtokhoz tartozó szakrális épületben évente két alkalommal tartanak istentiszteletet, pünkösdkor és augusztus 20-án. Az idei pünkösdi szentmisét kötötték össze az autómentes nappal, arra kérve a híveket, hogy a falutól északnyugatra található kápolnához lehetőség szerint kerékpárral vagy gyalog érkezzenek.

– Van egy humán erőforrás fejlesztését célzó, nagyszabású, több településre kiterjedő térségi projekt, amelynek Zalaháshágy is részese – mondta lapunknak Horváth Gyula, az autómentes nap egyik szervezője. – A mai programot ennek a jövő tavaszig tartó projektnek a keretében valósítjuk meg. Örömmel látjuk, hogy a szentmisére is sokan eljöttek, s azt is, hogy a helyiek szinte mindannyian letették az autót a mai napra.

Az ünnepi szentmise után két előadás várta az érdeklődőket a sportpályán. Vass Virág körmendi jógaoktató az egészséges életmódról, illetve a jóga jótékony hatásairól beszélt, Baján Antal pedig a balesetmentes, biztonságos közlekedésről, valamint az autózás veszélyeiről szólt.