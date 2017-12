Élő betlehem a tótszentmártoni templomkertben

Idén 4 országnak is volt érdekeltsége a Mura-menti település élő betlehemének bemutatásában.

Ahogy az már lenni szokott, a Tótszentmártoni Kulturális Egyesület szervezésében, számos közreműködővel, a templom kertjében került sor a hagyományos élő betlehemi előadásra szombat este. Mint arra Gyuricz József, az egyesület elnöke rámutatott: a több, mint félszáz embert mozgató bemutató mára igazán nemzetközivé vált.

– Ezt az előadást jó tíz évvel ezelőtt Horvátországban láttuk először és nagyon megtetszett – idézte fel a kezdeteket Gyuricz József. – Akkor eldöntöttük, hogy mi is megcsináljuk, s 4 évvel ezelőtt mutattuk be először az élő betlehemet. Nem kis munka évről évre tető alá hozni ezt a dolgot, de úgy érzem, megéri a fáradtság. A helyi közösség nagy részét megmozgatja, a Mura Menti Horvátok Egyesületét, a fafaragók közösségét, a vegyes kórust, a szőlő- és bortermelőket, de még tovább is sorolhatnám.

Gyuricz József hozzáfűzte: a forgatókönyvet Horvátországból, Marija Hranjec-től kapták (melyet Gulyásné Dobos Ilona állított „színpadra”), az állatok egy részét egy szlovén gazda bocsátotta rendelkezésükre, s most lett egy lovuk is, amit pedig egy Erdélyből áttelepült családtól kaptak meg erre az estére. S nyilván, az élő betlehem helyszíne Magyarország – így vált nemzetközivé mára a műsor, melyet hazánk más pontjain is bemutattak, sikerrel.