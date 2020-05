Ellenőrzéseket tartottak a zalai horgászvizek mentén

Egész napos, összehangolt halőri ellenőrzést tartott szombaton egyes zalai horgászvizeken a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége. Az akcióban a halőrök és a szövetség tisztségviselői mellett a Zala Megyei Rendőr- főkapitányság munkatársai is részt vettek.

Az átfogó ellenőrzés azokra a vizekre terjedt ki, amelyek horgászati jogát a vasi szövetséghez tartozó zalai egyesületek gyakorolják. Az egész napos akció a Kerka alsó szakaszán kezdődött, majd annak holtágai, a Kerkaszentkirály belterületén található tó, illetve a Cserta- és a Lendva-patak következtek, végezetül a Kerkafalva melletti Kéthatár-tóhoz látogattak el az ellenőrök. Mi Kerkaszentkirályon találkoztunk velük, ahol ezúttal csak páran töltötték szabadidejüket a vízparton. Köztük a helyi Kerka Horgász Egyesület tagja, az egyébként Marócon élő Kovács József is, aki elmondása szerint heti egy alkalommal biztosan botot vesz a kezébe. Szombaton kora délelőtt óta próbálkozott, több kapása is volt, de kifognia csak egy kisebb pontyot sikerült. Az ellenőrök rögtön le is ellenőrizték a halat, hogy nem esik-e méretkorlátozás hatálya alá, majd kérték az engedélyeket is.

– Az összehangolt akció a jogosulatlan horgászat felszámolására, az engedélyezett eszközök számának ellenőrzésére, illetve a vonatkozó egyéb szabályok betartására irányult – mondta Mesterházy József, a vasi szövetség halgazdálkodási csoportvezetője. – A folyóvizeken jelenleg ugyanis általános pontytilalom van érvényben, de májusban a keszegfélék horgászata is tilos. A csoportvezető azt is hozzátette, mivel éppen a közelmúltban zajlottak a telepítések, azt gondolták, nagyobb számban lesznek kint a horgászok a vizek mellett. Az összehangolt akciónak köszönhetően nemcsak a leginkább kedvelt, jól bejáratott partszakaszokat járják végig, hanem a terepjárókkal olyan helyeket is fel tudtak keresni, amelyek – éppen a nehezebb megközelíthetőségük miatt – inkább az orvhorgászokat vonzzák.

– Meg is lett ennek az eredménye, a Kerkán tetten értünk egy jogosulatlanul horgászó személyt, aki semmilyen engedéllyel nem rendelkezett. Vele szemben szabálysértési eljárás indul, amit a szövetség folytat le – egészítette ki Csótár János halőr, aki az ellenőrzés végén beszámolt annak eredményéről. Mint mondotta, a nap során mintegy tucatnyi horgásszal találkoztak, legtöbbjük a Kéthatár-tónál próbálkozott. Szabálysértéssel a korábban már említett eseten túl nem találkoztak, ami arra utal, hogy a horgászok többsége jogkövető magatartást folytat.