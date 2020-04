Elkezdték a lakossági maszkok kiszállítását Zalaegerszegen

Kedden délután a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban megkezdték a megyeszékhelyi önkormányzat által a lakosság számára rendelt maszkok első szállítmányának a borítékolását.

Az első tízezer darab, melyet Nagykanizsáról és Pécsről, magyar cégektől vásárolt Zalaegerszeg önkormányzata, a lakónyilvántartó adatai alapján került használati utasítással és kísérőlevéllel együtt a borítékokba, ezeket a Magyar Posta átveszi, s a mai napon (szerdán) viszik ki a postások, tájékoztatott Balaicz Zoltán polgármester. Azt is elmondta, mosható, vasalható, többször használható arcmaszkokról van szó, amelynek viselése a szubjektív biztonságérzet mellett elsősorban azokat védi, akik maszkot viselő, tünetmentes, tudtán kívül vírushordozóval találkoznak. Az első használat előtt ki kell mosni a védőfelszerelést (60–80 fokon moshatók), amelynek a csomagolása steril körülmények között zajlik. (A zalaegerszegi önkormányzat intézményének munkatársai végzik a 60 ezer maszk borítékba helyezését, címzését.)

A városvezető elmondta azt is, körülbelül három hétig tart, amíg mindenki megkapja a neki postázott maszkot, ezért némi türelemre lesz szükség a következő napokban. A postaládát ezzel együtt érdemes naponta többször megnézni, nehogy illetéktelenek eltulajdonítsák a már célba juttatott küldeményt. Ha esetleg akad ilyen, a rendőrség a polgármester kérésére fokozott figyelemmel és szigorral jár el.

Lapunk Balaicz Zoltántól arról is tájékoztatást kapott, hogy a tegnap érvényes adatok szerint a Zala Megyei Szent Rafael Kórházba eddig 125 személy került be koronavírus fertőzésének gyanújával. Közülük 3 (vidéki) személynek lett pozitív a tesztje, ők a kórházban vannak. 122 személy esetében a teszt negatív lett (őket részben influenzával, tüdőgyulladással, szövődményekkel kapcsolatban kezelik, részben pedig hazaengedték). Emellett van a megyében 4 olyan, enyhe tünetekkel rendelkező, illetve tünetmentes, pozitív eredményű polgár is, aki házi karanténban, otthon gyógyul. Zala megyében így összesen 7 azonosított koronavírusos személy van, 3 fő a kórházban, 4 fő pedig vidéken, karanténban. A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 23 fő. (Az összes eddigi 66 határozatból 43 már lejárt.)