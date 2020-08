Elkezdte a felkészülést a világversenyre a Nyugat-Dunántúli Gasztro Egylet, melynek zalai tagja is van

A 2022-es Luxemburgi Kulináris Világbajnokságon képviseli hazánkat a nemrég megalakult Nyugat-Dunántúli Gasztro Egylet, melynek tagja a kiskanizsai Jakabfi Dávid is.

A négyévente megrendezett verseny rangját jelzi, hogy az utolsó alkalommal, a 2018. november 24. és 28. között lebonyolított megmérettetésen 72 ország közel 2500 versenyzője vett részt, köztük a magyar nemzeti szakács és cukrász válogatott. A világbajnokság védnöke a 105 tagországot és közel 10 millió séfet, gasztronómiai szakembert tömörítő World Association of Chefs’ Socie­ties (WACS) nevű szervezet. Az egyéni versenyzők, valamint regionális csapatok mellett a legnagyobb attrakció a nemzeti válogatottak élő melegkonyhás versenye. A válogatottak öt napon keresztül mutatkoznak be, melyek speciális, külön erre az alkalomra készített üvegfalú versenykonyhákban készítik el 6 óra alatt a valamilyen módon a nemzetük gasztronómiáját is megjelenítő, 3 fogásos fine dining menüsorukat. Az ételmennyiség brutális: 110 főre kell főzni, mert a seregszemle különlegessége, hogy nemcsak szakértő zsűri kóstolja az étkeket, hanem „laikus” gasztromegszállottak is, akik már jó előre (és jó drágán) jegyet váltottak a rendezvényre.

A versenyre bárki vagy bármely csapat nevezhet, a dunántúli régiót ezidáig a Nyugat-Dunántúli Gasztro Egylet képviseli egyedül, melynek tagjai: Németh Tibor csapatvezető séf, Haraszti Zsolt, a 2020-as Bocuse d’ Or verseny magyarországi fordulójának 3. helyezett séfje, Kocsis Patrik, aki szakácsasszisztensként segítette munkáját a versenyen, valamint Magyar Noel, Budai Mária, Babusa Anna, Kurucz Roland, illetve a kiskanizsai desszertcukrász Jakabfi Dávid. Dávidról már sokszor írtunk, ő szakácsként kezdte pályafutását, aztán Ausztriában megismerkedett az úgynevezett konyhacukrászattal (ez nem önálló egység, hanem a hotelek konyhái számára biztosít desszerteket), majd a látványos francia desszertcukrászattal. Ez utóbbit sikerült tökélyre fejlesztenie, ma már oktatja is. Legújabb sikere, hogy meghívást kapott egy Németországban megjelenő, Michelin-csillagos séfeket felvonultató könyvben való szereplésre is.

– A csapatvezető séfet, Németh Tibor soproni szakoktatót még abból az időszakból ismerem, amikor itt, Kiskanizsán autó-tuning találkozókat szerveztem – bocsátotta előre Jakabfi Dávid. – Már többször kaptam felkérést, hogy jó lenne, ha részt vennék különböző világversenyeken, vagy Stuttgartban, a szakácsolimpián, erre ösztökélt egyébként Tibor is, illetve tavaly volt egy tanítványom, akit felkészítettem az olimpiára és bronzérmes lett. Ez adta meg az utolsó löketet ahhoz, hogy amikor a vébés felkérés jött, igent mondjak rá. Majd csatlakozott hozzánk a Bocus d’ Or dobogósa, Haraszti Zsolt és segítője, Kocsis Patrik, illetve a többiek.

Jakabfi Dávid elmondta, tudomása szerint nevezett a versenyre egy alföldi csapat is, így jelen állás szerint két gárda képviseli hazánkat a megmérettetésen, de ez persze 2022-ig még változhat. Ami azonban biztos: ők ott lesznek.

– Az eddigi egyeztetések alapján a Zalát oly jellemző erdők témájára fűznénk fel a menüsort, mely a szakma szabályai szerint áll össze, tehát tartalmaz elő- és főételt, illetve desszertet is – árulta el Dávid. – A cukrászati részt viszem én, mentorálom a csapat cukrász tagjait, Babusa Annát és Budai Máriát, illetve természetesen a kreatív és az operatív munkában is részt veszek. Három tányérdesszertet és öt, úgynevezett petit fours-t, azaz aprósüteményt kell majd elhelyeznünk nekünk az asztalon. Az a célunk, hogy meghökkentsük a zsűrit, olyan technológiákat használva az ételkészítéshez, melyeket inkább a desszertcukrászatban alkalmazunk, ez lenne a csavar a munkafolyamatban.

Érdeklődésünkre elmondta: mivel a Bocuse d’ Or-on már kétszer versenyzett és utoljára dobogós helyre futott be, többször nem akart indulni. E helyett más vizekre evezne, ezt jelentené számára a luxemburgi gasztrovébé.

– Igyekszünk a lehető legjobban felkészülni és kihozni magunkból a legtöbbet, mindennek csillognia kell. Azaz: nyerni megyünk – jelentette ki.