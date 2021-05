Elkezdődött az érettségi Zalában is– Rendkívüli módon, ahogy tavaly

Ma reggel – a járványügyi szabályok betartásával – országszerte megkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. Az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból középszinten 71 ezren, emelt szinten mintegy kétezren adnak számot tudásukról.

10.00 Zalaegerszeg

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Technikumában négy osztályban 101 tanuló ír rendes vizsgát, a centrumhoz tartozó intézményekben összesen 607 diák és 178 felnőtt jelentkezett rendes érettségire, az előrehozottakat tekintve valamivel több ez szám.

A polgármester tájékoztatása szerint Zalaegerszegen egyébként 957 végzős diák van, állami fenntartású intézményben 336, a Mindszenty-gimnáziumban 65, a technikumokban 379, technikumokban szakmai vizsgát 166-an tesznek.

A középiskolák november óta digitális módra álltak át, a felkészülés hasonló módon zajlott. Voltak iskolák, ahol hetente egyszer személyesen találkozhattak a diákok a felkészítő tanáraikkal.

9.20

Vírus előtti szinten a felvételizők száma

Az idei évben 112 ezren nyújtották be jelentkezésüket felsőoktatási képzésre. Míg a tavalyi évben 91,4 ezren felvételiztek, ami 20 ezer fős visszaesést jelentett a 2019-es évhez képest. Emögött az állhat, hogy a tavalyi évben csak azok érettségizhettek, akiknek a továbbtanuláshoz feltétlen szükséges volt vizsgát tenniük. Idén azonban ismét körülbelül 20 ezer fővel nőtt a felvételizők száma, ezzel visszatérve a 2019-es jelentkezőszámhoz.

8.20

Orbán Viktor: sok sikert az érettségizőknek!

Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta: tudja, hogy a mostani érettségi sokkal nehezebb, mert nem volt személyes felkészülési lehetőség, digitális oktatás volt.

A kormányfő – a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium előtt állva, ahol ő maga érettségizett – sok sikert kívánt az érettségizőknek, hozzátéve: minden tanulásra fordított óra, minden gondolat, minden tétel, amit megtanultak, biztosan eszükbe fog jutni az érettségizőknek, és szép emlékként marad meg a vizsga.

7.40

József Attila, Berzsenyi, Radnóti – a legnépszerűbb szerzők az érettségin

József Attila-vers háromszor, Berzsenyi Dániel, Tóth Árpád-, Arany János-, Vörösmarty Mihály- és Radnóti Miklós-mű pedig kétszer került elő az elmúlt évek májusi magyarérettségi feladatsoraiban. A diákoknak a legtöbbször olyan költeményt kellett elemezniük, amelyet magyarórán nem dolgoztak fel, de előfordult olyan is, hogy két ismert verset kellett összehasonlítaniuk.

Ilyen volt a 2017-es májusi vizsgaidőszak, amikor a magyarból középszinten vizsgázóknak József Attila Elégia és Radnóti Miklós Nem tudhatom… című költeményét kellett összevetniük a megadott szempontok alapján.

7.15

Karanténba kerülnek a dolgozatok

A dolgozatok idén is karanténba kerülnek, a csomagokat felbontás előtt 24 órára el kell zárni, illetve a beszedés után is félreteszik a lapokat egy napra. Persze az iskoláknak most is lesz lehetőségük arra, hogy dolgozatokat online küldjék el a javítóknak, így a tanároknak nem is kell bemenniük az iskolába.

7.00

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár korábban elmondta: egy teremben legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat – a másfél méteres távolság betartásával -, továbbá megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt is biztosítani kell nekik. A felügyelő tanároknak kötelező a védőmaszk használata – nekik kesztyűt és védőmaszkot is központilag biztosítanak -, a diákoknak az írásbeli ideje alatt azonban csak ajánlott – közölte az államtitkár.

A magyar vizsgákat kedden a matematika írásbelik követik.