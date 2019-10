Elkezdődött a Csesztreg–Magyarszombatfa összekötő út felújítása

Megkezdődött a Csesztreg–Magyarszombatfa összekötő út felújítása. A 644 millió forint összköltségű munkálatok befejezése időjárás függvényében jövő év májusára vagy júniusára várható.

A 7423-as Csesztreg–Magyarszombatfa összekötő út legkritikusabb állapotban lévő négy kilométeres szakasz felújításának tervét bő egy hónappal ezelőtt jelentette be a térség országgyűlési képviselője. Vigh László akkor úgy fogalmazott: a fejlesztéshez az anyagi fedezet rendelkezésre áll, ám a kivitelezői kapacitások lekötöttsége miatt nem tudni, hogy a munkálatok valójában mikor kezdődhetnek el. Néhány hétre rá azonban megtörtént a munkaterület átadása, s azóta el is kezdődtek az úton a konkrét felújítási munkálatok.

A beruházás műszaki tartalmáról a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs Osztályától kaptunk részletes tájékoztatást. Eszerint a kivitelezési munkák átfutási ideje 150 nap, a teljes költség pedig 644 millió forint. A kivitelezői ütemterv szerint – kedvező időjárási körülmények között – az útfelújítás 2020 májusában fejeződhet be. Amennyiben a téli hónapok kedvezőtlen időjárása hátráltatja a felújítást, úgy a munka tervezett befejezése 2020 június végéig is kicsúszhat, melyet további 15 nap műszaki átadás-átvételi eljárás követ. A felújítás során a teljes szakaszon új alapréteget építenek ki, ezt a meglévő pályaszerkezet minimum 20 cm vastagságban történő átkeverésével és hidraulikus kötőanyag hozzáadásával végzik a szakemberek. Az úgynevezett hideg remix alaprétegre két réteg aszfaltburkolat kerül. A beruházás során két hidat is felújítanak, továbbá a főpálya mellett lévő oldalárkokat és átereszeket is kitisztítják, karbantartják. A burkolat mellett a pályaszintemelésből adódóan a padkát is rendezni kell, illetve új forgalomtechnikai jelzések kerülnek az átépítés alatt álló szakaszra.

A közútkezelő kommunikációs osztályától azt is megtudtuk, a felújításra váró több mint négy kilométeres szakasz Csesztreg határától egészen Márokföldig tart, az úgynevezett végszelvénye a Márokföld kezdetén egy korábban felújított szakaszhoz csatlakozik. Az útfelújítás a Szlovénia irányába tartó határ menti útkapcsolatok minőségét is javítja, hiszen szervesen kapcsolódik a nemesnépi határállomáshoz vezető úthoz is. A tárgyi útszakasz felújítása fontos szerepet tölthet be a két ország közötti partnerkapcsolatok erősítésében is.