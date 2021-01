Elkezdődik Nagykanizsa déli-délkeleti elkerülő útjának tervezése

Megkezdődik a déli-délkeleti elkerülő út tervezése, az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás már le is zárult – tájékoztatta lapunkat pénteken Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A fideszes politikus emlékeztetett: a várost déli-délkelei irányból elkerülő út kialakítása már 2015-ben szerepelt a Modern Városok Program kanizsai fejlesztései között, ám a nyomvonal hosszadalmas egyeztetése miatt csak most indulhat meg a tervezés.

– A lényeg azonban az, hogy a kormány betartja az ígéretét, és ahogy a sportcsarnok, úgy a déli-délkeleti elkerülő út is megvalósul Nagykanizsán – szögezte le Cseresnyés Péter, majd hozzátette: a tervek várhatóan a jövő évre elkészülnek, azt követően pedig indulhat a 2×1 sávos út kivitelezése, melynek költségét közel 10 milliárd forintra becsülte a képviselő. – Az elkerülő út megléte több szempontból is fontos, egyrészt újabb ipari területek feltárását teszi lehetővé, másfelől tovább csökkenti majd a belvárosra nehezedő járműforgalmat. Ráadásul a déli-délkeleti elkerülő út a Principális-csatornával párhuzamosan halad majd, ami jó lehetőséget kínál a DKG és a régi Rotary telep újbóli hasznosítására is.

A képviselő hangsúlyozta: a korábbi baloldali kormányok bár megígérték az M70-es autóút befejezését, nem tették meg, azt a munkát is az Orbán-kormány végezte el. Hasonló a helyzet az M9-es autópályával, amit a baloldal annak idején 2008-2009-re ígért, de csak most az Orbán-kormány idején történtek fejlesztések e téren is.