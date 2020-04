Elkezdődik a héten a háziorvosi rendelők és az ügyelet belső vírusmentesítése Zalaegerszegen

Balaicz Zoltán keddi beszámolóját közöljük.

„Kedves Zalaegerszegiek!

Először is köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt négy napban, Húsvét alatt a saját egészségünk, a közösségünk védelme érdekében betartották a helyi korlátozásokat és otthon maradtak, illetve csak a szabályoknak megfelelően egyedül, vagy szűk családi körben mozdultak ki és nem csoportosultak. Köszönet valamennyi rendőrnek, közterületfelügyelőnek és polgárőrnek, akik végig szolgálatot teljesítettek, és a családi pihenés helyett ránk vigyáztak az egészségünk megóvása érdekében. Sajnos voltak, akik nem vették komolyan a kéréseket, velük szemben intézkedésekre került sor.

A közterületek fertőtlenítése mellett ezen a héten elkezdődik a háziorvosi rendelők és az ügyelet belső vírusmentesítése, levegő és felületfertőtlenítése.

Sikerült rendelnünk cserélhető szűrővel ellátott FFP3-as maszkokat, ezekből juttatunk a városi szociális és egészségügyi rendszerünkbe, illetve adományozni fogunk a megyei kórháznak és a művese állomásnak is.

A színház és a Munkácsy szakiskola által gyártott mosható maszkokból juttattunk a városban működő társhivatalok dolgozói részére is.

Az elmúlt két hétben 28 ezer (!) lakossági maszk készült el, ezek steril csomagolása, hajtogatása és borítékolása után a posta dolgozói vitték ki a címekre. Köszönet a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ minden dolgozójának, az önkénteseknek és a postásoknak! Ma délután újabb 5 ezer lakossági maszk készült el, ha ezeket is postára adják, akkor már 33 ezer darab lesz a kiküldöttek száma, de még így is hátra van 27 ezer darab. A kollégák próbálják ezt a munkát a következő másfél hétben teljesíteni. Mi a küldési sorrend? A címek a lakcímnyilvántartóban szereplő állandó lakcímek szerint lettek nyomtatva, de mivel egyszerre sokan dolgoznak rajta, nincs benne semmi sorrendiség, csak ahogy a kupacokkal végeznek az önkéntesek. Így lehet olyan, hogy egyes családtagok megkapták, mások még nem. Miért külön kapja mindenki? Mert adott, hogy a postán egy boríték milyen vastag lehet és maximum mekkora súlyú. Három vagy négy maszk nem fér bele egy közepes borítékba, arra pedig már nincs energiája az önkénteseknek, hogy válogassanak és még boríték méreteket is rendezzenek. Kérem tehát a következő másfél hétben mindenkinek a türelmét. Fontos: ezek a maszkok sem tudják megakadályozni, hogy valaki elkapja a vírust. A fő céljuk az, hogy viselőjük ne adja tovább a fertőzést. A betegek nagy része tünetmentes és úgy is terjeszti a vírust, hogy nem is tud róla. Ha tehát minden zalaegerszegi viselni fogja a maszkokat, akkor jelentősen lehetne csökkenteni a járvány terjedését. A maszkok 100 százalékos pamutból készültek, sokszor felhasználhatók, 60-80 fokon moshatók (lehetőleg naponta, minden használat előtt kell mosni őket), centrifugázhatók, szárítógépbe is tehetők, 100-200 fokon vasalhatók. Kérem Önöket, hogy az első viselés előtt mindenképpen mossák ki egyszer a maszkokat.

Sajnos hétvégén újabb halálos áldozata volt a koronavírusnak. Egy 46 éves zalaegerszegi férfi, aki krónikus veseelégtelenségben, szívelégtelenségben, pitvarfibrillációban, és pajzsmirigy betegségben is szenvedett. Őszinte részvétünk a családnak!

A mai adatok szerint Zala megyében 30 főre nőtt az igazolt koronavírusos betegek száma. Még mindig sokan vannak, akik felelőtlenek, csoportosulnak, nem hordanak maszkot, illetve a bevásárlóközpontokban nem tartják be a szükséges távolságot! Fokozottan kérek újra mindenkit, hogy vigyázzunk egymásra!

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 75 fő. (Az összes eddigi 178 határozatból 103 már lejárt.)

A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 12 ilyen gyermek volt.

A zalaegerszegi óvodák közül a Kosztolányi téri Óvodában biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 17 ilyen gyermek volt.

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 4 fő, az óvodák esetében 74 fő, az iskolák esetében 74 fő vette igénybe. Szociális alapon 314 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba új személy nem kapcsolódott be, a teljes ellátotti létszám 96 fő.

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000 (eddig 12.309.565 Ft gyűlt össze). Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.

Az eddig meghozott döntések azt szolgálják, hogy a világjárvány negatív hatásai a lehető legkisebb mértékben érintsenek bennünket, zalaegerszegieket!

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a vírus terjedését nem lehet a város határain megállítani, mint ahogy a világban sehol sem lehet. Ezért nekünk, zalaegerszegieknek fontos megtennünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy közösségünk épségben, erőben és egészségben vészelje át az előttünk álló időszakot. Rendkívül nehéz hetek és hónapok várnak ránk, olyan időszak, ami mindannyiunk számára új és szokatlan, hiszen évtizedek óta nem fordult elő még csak hasonló helyzet sem, ezért most minden eddiginél fontosabb az összefogás! A negatív gazdasági következményeket pedig egyelőre még csak becsülni sem tudjuk.

Alaptalan információknak, álhíreknek, felesleges pánikkeltésnek ne adjunk teret! Tudni kell, hogy a koronavírus a legtöbb ember számára NEM életveszélyes betegség, vannak, akik enyhe tünetekkel vészelik át, sőt, a világban több tízezren néhány hét alatt már ki is gyógyultak belőle. Akikre különösen veszélyes, azok az idősek, illetve egyéb más betegséggel is küzdők (a sajnálatos halálesetek főleg ebből a két körből kerülnek ki), rájuk fokozottan kell figyelnünk! Megkérek mindenkit, de különösen az időseket, hogy a járvány ideje alatt lehetőleg maradjanak otthon!

Fontos! Ha bármilyen tünetet tapasztalnak magukon, ami a fertőzéssel összefügghet (légzőszervi tünetek, nehéz légzés, magas láz, tüdőgyulladáshoz hasonló fájdalmak, gyomorbántalmak), akkor otthon kell maradni. Nem szabad bemenni koronavírus-fertőzés gyanújával a háziorvosi rendelőbe, vagy kórházba, hanem telefonon kell értesíteni a háziorvost, súlyos esetekben a mentőket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat (+36-80-277-455; +36-80-277-456) hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. Ezek a hét minden napján 24 órában elérhetők, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatók. A vonalakon szakemberek adnak információt a koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.koronavirus.gov.hu oldalon.

Ahogy azt mi, zalaegerszegiek mindig is tenni szoktuk, felelősségteljes magatartással, egymásra fokozottan odafigyelve, a szabályokat betartva biztos vagyok benne, hogy közösen átvészeljük az előttünk álló időszakot!

Vigyázzunk egymásra!

Köszönettel:

Balaicz Zoltán

polgármester”