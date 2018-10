Elkezdődik a fűtés, jön a csendes gyilkos

A nyáriasra hajazó időjárás sem feledtetheti, hogy benne járunk az őszben, no meg a fűtési szezon is elkezdődött, persze csak a jogszabály szerint.

A jövő hétre ígért lehűlés előrevetíti, hogy hamarosan mindenhol munkára fogják a fűtőberendezéseket. Ezzel pedig újra felbukkan a csendes gyilkos, megszaporodnak a szén-monoxid-mérgezések, erre figyelmeztet a katasztrófavédelem. Ezek a balesetek megelőzhetők. A tüzelő-fűtő berendezések, az égéstermék- elvezetők és az ajtók, ablakok beszerelésétől kezdve a napi használatig figyelemmel kell lenni az előírásokra, a szakemberek tanácsaira és a szerelési vagy használati útmutatókban foglaltakra.

A veszély mértékét jelzi, hogy a kellemes időjárás ellenére már az elmúlt hetekben több szén-monoxid-mérgezés történt az országban. Zala se maradt ki a sorból, szerencsére megyénkben az elmúlt hat évben nem szedett halálos áldozatot a mérgező gáz. A tragédiák néhány könnyen betartható szabállyal megelőzhetők. A magyar háztartások közel kétharmadában van olyan berendezés, amelyből a lakótérbe szivároghat a szén-monoxid. Ennek ellenére csak elenyésző azok száma, akik foglalkoznak a veszéllyel. Csak minden második háztartásban ellenőriztetik évente berendezéseket, szén-monoxid- érzékelő a lakások alig ötödében található.

A veszélyt jól működő szén-monoxid-érzékelő azonnal jelzi. Ezek a műszerek hangos figyelmeztető, sípoló hangot adnak ki, ha a légtérben veszélyes koncentrációban jelenik meg a mérgező gáz. Fontos, hogy az érzékelő működését, például az elem töltöttségét is folyamatosan ellenőrizzük. Sajnos a hatósági vizsgálatok eredményei azt mutatják, nem mindegyik forgalmazott eszköz működik megfelelően. A biztonságosan használható CO-érzékelőkről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság internetes honlapján lehet tájékozódni.

A legtöbb baleset azonban megfelelő szellőztetéssel is elkerülhető lenne. Az újfajta, jól szigetelő ajtókba és ablakokba pedig résszellőzőt kell szereltetni. A szén-monoxid ugyanis gyakran akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a helyiség levegőjét az égéshez, és nem biztosított a levegő-utánpótlás. Mivel a megfelelően működő fűtőeszköz is meghibásodhat, ezért itt is tanácsos jó minőségű CO-érzékelőt felszerelni. A nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek.

Az is fontos, hogy a szénmonoxid- mérgezés tüneteit felismerjük. Ez a gáz színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy kicsivel könnyebb és a tökéletlen égéskor jön létre. Erősen kapcsolódik a hemoglobinhoz, ezzel képes megszüntetni a vér oxigénszállító képességét. Ráadásul a szén-monoxid-mérgezés nehezen észrevehető, mert a rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság könnyen összetéveszthető egyéb betegségek tüneteivel. Magas szén-monoxid-koncentrációnál ájulás, és néhány percen belül halál is beállhat. Ezért a fejfájás, émelygés, szédülés esetén fűtési szezonban, illetve nyílt égésterű berendezés használatakor mindig gondolni kell a mérgező gázra.

Abban az esetben, ha riaszt az érzékelő, azonnal nyissunk ablakot, és hagyjuk el a helyiséget, lehetőleg menjünk szabad levegőre. A CO-érzékelő életmentő, de jó tudni, hogy csak jelzi a veszélyt, a hibát nem szünteti meg. Ezért a tüzelőberendezés éves ellenőrzése, karbantartása nem mellőzhető. A családi házakba azonban a kéményseprő nem megy ki automatikusan, csak a tulajdonos kérésére végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást.