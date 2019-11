Elkezdődik a Csengery utcai orvosi rendelő kialakítása

Mint arról korábban többször is beszámoltunk: a város önkormányzata közel 266 millió forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az egészségügyi alapellátás fejlesztésére. A csomag egyik elemeként egy teljesen új gyermekháziorvosi rendelő, illetve a védőnői szolgálat elhelyezésére alkalmas épületet alakítanak ki a Csengery utca 89. szám alatt. A kivitelező nemrég átvette a munkaterületet.

Mint azt Rodekné Hederics Erika, a projektet felügyelő Városfejlesztő Kft. ügyvezetője elmondta: a Csengery utcai új rendelő kialakítására közel 86,5 millió forint áll rendelkezésre.

– A beruházás tartalmazza az új, mintegy 170 négyzetméteres épület kialakítását, illetve a hozzá tartozó 465 négyzetméteres udvar átalakítását is – mondta az ügyvezető, aki hozzátette: a várótermek és a vizsgálóhelyiségek mellett szociális blokk is épül, illetve fedett babakocsi és kerékpártároló, valamint felszíni parkolók kialakítása is részét képezi a terveknek. – Természetesen az épület teljes akadálymentesítése is megvalósul, és az orvostechnikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése is része a projekt költségvetésének – említette az ügyvezető.

Mint megtudtuk: a közbeszerzésen nyertes kivitelező már át is vette a munkaterületet, így a kivitelezés még az idei évben elérheti a 25 százalékos készültségi állapotot. Az új rendelő átadásának határideje azonban 2020 decembere.

– Az alapellátás fejlesztésére vonatkozó csomagban további két épület, a Nagyrác utcai orvosi rendelő, valamint a Szent Imre utcai fogászati szakrendelő felújítása szerepel – folytatta Rodekné Hederics Erika. – Utóbbi esetében a homlokzati hőszigetelés mellett a külső nyílászárók cseréjét, az öltözők és mellékhelyiségek komplett felújítását, a burkolatok cseréjét, a fűtés- és villamos hálózat modernizációját, illetve a fogászati ellátást biztosító új eszközök és berendezések beszerzését szeretnénk megvalósítani. A Nagyrác utcai orvosi rendelő esetében pedig szintén egy átfogó rekonstrukciót tervezünk, kezdve a hőszigeteléstől, a tető cseréjén keresztül, a csapadékvíz-elvezető rendszer modernizálásáig bezárólag.

Hogy ez utóbbi két fejlesztés mikor kezdődhet el, azt egyelőre nehéz megjósolni, az eddig kiírt közbeszerzési pályázat ugyanis eredménytelennek bizonyult a magas árajánlatok miatt. A Városfejlesztő Kft. most azon dolgozik, hogy forráskiegészítést találjon a beruházáshoz, s ha ezt sikerül megszerezni, azt követően elkezdődhet mindkét helyszínen a kivitelezés.