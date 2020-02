Elkészült Zala megye Giro-fagyija

A rózsaszín hévízi desszertkülönlegesség után elkészült Zala Giro-fagyija, amely ízében és alapanyagaiban is Itáliát idézi.

Amikor Horváth „Mákos” Ferenc meghallotta, hogy Magyarországra s Kanizsára (is) jön az idei Giro, elhatározta, ennek tiszteletére fagylaltot kreál. Nem sokkal később olvasta lapunkban, hogy Karádi Szabolcs, a családjuk régi barátja hévízi cukrászatában elkészítette a Giro-desszertet, hát felvette vele a kapcsolatot.

Így a fagylaltba is az édesség olasz alapanyagai kerültek, vagyis a tengeri sós pisztácia, a málna és a tört csokoládé, a kiskanizsai édes „boszorkánykonyhában” pedig tegnap elkészültek az első adagok.

– A főzött, tejes alapba darált pisztáciát tettünk – fogalmazott Horváth Ferenc. – Ezt gépben fagyasztottuk, majd brownie-val és málnazselével rétegeltük. Erre került a rózsaszínt biztosító fehér csokis málnabevonat. A díszítésnek ezután már csak a képzelet szabhat határt, mi most marcipánból formáztunk egy kerékpárt és csokidíszeket tettünk rá. A fagyi ízében a pisztácia dominál, a sós pedig keveredik az édessel, a savasságát a málna adja.

Az idén 35 éves fagyizó tulajdonosa azt mondta, vendégeik szeretik a pisztáciát, ezért a Giro-fagyit felveszik majd a kínálatba, a befutó idején pedig szeretnék a város vendégeivel, az ide érkező drukkerekkel, turistákkal is megismertetni, ezért terveik szerint csatlakoznak majd különféle akciókhoz, programokhoz.

– Névadónk, a puncs rózsaszín, ez a Giro színe is, és a 35. szülinap szinte tálcán kínálja a lehetőséget – tette hozzá Horváth Ferenc, aki arról is beszélt, az olasz kerékpáros-körverseny kiváló lehetőség Magyarországnak és az érintett településeknek, s ebből mindenki profitálhat, hiszen ha idejön akár csak 50-60 ezer ember, nekik szállás kell, költenek a boltokban, vendéglátóhelyeken…

A kiskanizsai fagyizóban korábban is több sport témájú fagyi készült, a 2016-os foci-Eb idején „Juhász Roli kedvence”, nem sokkal később pedig „Messi kedvence” is. Előbbi oka, hogy Horváth Ferenc jó barátságban van a Fehérvár védőjével, utóbbié pedig, hogy fanatikus Barcelona- drukker. S persze, a Girót is kedveli…