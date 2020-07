Elkészült az M76-os okosút új hídja a megyehatárnál

Látványos szakaszához ért az M76-os gyorsforgalmi út építése: szerdán – ünnepélyes hordógurítás kíséretében – elkészült a Balatonszentgyörgy melletti új híd.

A Modern Városok Program keretében zajlik Zala megye történetének legnagyobb beruházása: 170 milliárd forintos magyar költségvetési ráfordítással épül a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő kétszer kétsávos M76-os gyorsforgalmi út, amely a sármelléki nemzetközi repülőteret is érinti. Az út azért kapta az „okos” jelzőt, mert Magyarországon itt tesztelik majd elsőként a vezető nélküli járműveket nyílt környezetben.

Vigh László országgyűlési képviselő, a gyorsforgalmi út és a járműipari tesztpálya építéséért felelős miniszteri biztos jelezte, hogy a zalaegerszegi autóipari próbapálya 45 milliárd forintos (szintén kizárólag állami) forrásból épül, és jelenleg mintegy 70 százalékos készültségnél tart.

– Nincs a világon még egy olyan tesztpálya, amelyhez tesztút is kapcsolódik. Zalaegerszeget most összekötjük az M7-es autópályával, hiszen a megyeszékhely mellett nem megy el autópálya – fejtette ki Vigh László. Mint mondta, minden befektető azt kérte tőlük, hogy olyan csatlakozása legyen a városnak a főutakkal, amely megfelelő megközelítést tesz lehetővé.

A gyorsforgalmi út nyomvonalának tervezése során szempont volt, hogy sehol ne legyen szintbeli kereszteződés sem úttal, sem vasúttal. Ennek köszönhetően a közlekedés gyorsabb és biztonságosabb, valamint az útvonal teljes hosszában 110 km/óra sebességgel végigautózható lesz. Balatonszentgyörgynél egy vadátjáró biztosítja majd az állatok mozgását. Az M76 jelű autóút I. és II. üteme az M7-es autópálya holládi csomópontjától Balatonszentgyörgy– Fenékpusztáig tart, közel 9 km hosszban. Az első szakasz nettó 21,6 milliárd, a második szakasz nettó 17,2 milliárd forint hazai forrásból épül. Az autóút jelenleg épülő I. és II. ütemében összesen 20 darab műtárgy kivitelezése történik.

Az építkezés első ütemében a Balatonszentgyörgy és Hollád közötti, 5,6 km-es útvonal készül el. Most a Balatonszentgyörgy melletti, 365 méter hosszú, 44,5 méter fesztávú vasbeton hídon történt meg az ünnepélyes hordógurítás. Ez az egyik, szó szerint is kimagasló eleme az építkezésnek. A híd a 76-os főút, azaz a Keszthely és az M7-es autópálya közötti, jelenlegi közlekedési ütőér felett halad át. Átíveli a vasúti síneket, a két közutat és a Zala folyót. A hídlábak mindegyikére 25 darab betongerendát emeltek be. Egymillió köbméter földet mozgattak meg, és 500 ezer tonna követ hordtak be az alapba. Az első hídnál 15 méteres töltést készítettek, amely alá szőtt geotextíliát terítettek, rá mintegy 14 méter vastagságban földet döngöltek. Erre került az egy méter vastagságú kőágy, és végül a 15 centiméteres aszfaltréteg. 80 ember dolgozik 50 géppel az 5,6 kilométeres szakaszon.