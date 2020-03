Elkészült a szivás szenvonyó Alsópáhokon

Ha a címhez hozzátesszük, hogy ez egy tészta, melynek neve a szilvás szénvonóból formálódott egykor erre a falusiak nyelvén, még akkor sem értjük igazán, mit is jelent.

Az alsópáhoki iskolások viszont igen, hiszen az Alkotóházban most indult Kuktasuliban elsőként e szilvalekvárral töltött tésztapárna készítését tanulhatták meg, s aztán persze meg is kóstolhatták a finomságot. De mielőtt megismernénk mi is ez a helyiek elmondása szerint e néven szinte csak Alsópáhokon ismert sütemény, az Alkotóház programszervezője a sütő-főző foglalkozások megszervezésének ötletéről szólt.

-Már az Alsópáhoki Alkotóház indulásakor cél volt, hogy együttműködjünk az iskolával. Ott már sok olyan foglalkozást tartottak, ami kapcsolódik a főzéshez és az egészséges ételek elkészítéséhez. Így kézenfekvő volt, hogy az Alkotóházban is szervezzünk nekik ilyen programokat. A mi koncepciónk az, hogy ismerjék meg a régi helyi ételeket a diákok, s mikor innen hazamennek élményekkel telve, a szülőkkel, nagyszülőkkel meg tudják beszélni és otthon is készítsék el együtt. Így a régi hagyományokat tovább tudják vinni- mondta el Nagy Anita. Az Alkotóház Kuktasulijában hétről-hétre egy osztály vendégeskedik és szorgoskodik. Kati mama- Lázár Jánosné- mutatja és tanítja meg az alsópáhoki iskolásoknak a szivás szenvonyó, azaz a szilvalekvárral készült tészta elkészítését (receptje megtalálható az Alkotóház közösségi oldalán.)

-Zalából származik ez az omlós tészta. Én innen húsz kilométerre születtem, de ott nem készült. Sármelléken és szerintem Zalaapátiban is ismerik. Amikor 1971-ben ide kerültem, itt még készítették, például az anyósom is. Nevében benne van a szénvonó, ezzel az eszközzel húzták ki a kemencéből a parazsat. Ezt a tésztát hajdan a kemencében sütötték, azután, miután megsült a kenyér – mesélte el Kati mama. Azt is elmondta, hogy a faluban hétköznapi sütemény volt, ebédre készítették, második fogásnak, tartalmas leves, például bab vagy gulyás után. A Kuktasuli folytatásaként vajas kifli, majd pogácsák: tepertős, krumplis és sajtos készítését tanulhatják majd az iskolások.