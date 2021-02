Elkerülik Kacorlakot a zsiványok

Amilyen jól végződött a tavalyi, olyan jól kezdődött az idei év a település polgárőr-egyesülete számára: decemberben szolgálati autót kaptak, a napokban pedig megérkezett az értesítés, hogy a Nemzeti Együttműködési Alaptól 300 ezer forint támogatásban részesülnek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A megyei rendőr-főkapitányságtól kaptuk a használt, de jó állapotban lévő Opel személygépkocsit, aminek már eddig is nagy hasznát vettük; decemberben például lényegesen több szolgálati órát tudtunk teljesíteni, mint korábban – mondta Magyar Zsolt, a Kacorlaki Faluszépítő, Sport és Polgárőr Egyesület elnöke. – A gyalogos belterületi járőrözés mellett az autóval például a falun kívül is a körmükre tudtunk nézni a zsiványoknak, akik a kijárási tilalom ideje alatt elnéptelenedett zártkertek körül ólálkodtak. Tavaly a 25 tagú civil szervezetünk a közterületeken összesen 1308 órát töltött szolgálatban, ebből 40 órát áldoztunk járványügyi feladatok ellátására; a gépkocsinak a jövőben e területen fokozottan hasznát vesszük. Bűnmegelőző szerepe is óriási, hiszen már láttára messziről elkerülik a falut a házalók és más rosszban sántikáló idegenek. Békésebb célokra is használtuk, szállítottunk rokkantnyugdíjas, mozgássérült falubelit orvoshoz, nagykanizsai szakrendelésre, s a hasonló feladatoktól ezután sem zárkózunk el.

– Szükség esetén a ház körüli fizikai munkában – favágás, fabehordás, hóeltakarítás – is segítettek a polgárőrök, de mindez valamennyi Kanizsa környéki polgárőr-egyesületre igaz – jegyezte meg Magyar Zsolt, aki egyúttal kisrégióvezetőként és kanizsai járási koordinátorként számot tudott adni a 28 dél-zalai civil szervezet munkájáról is. Mindemellett mint az OPSZ Határvédelmi Polgárőr Tagozat elnökségi tagja és zalai vezetője négy határ menti település, Letenye, Murakeresztúr, Belezna és Tótszerdahely polgárőr-egyesületének munkáját is igyekszik összehangolni. Szerencsére a Horvátországgal és Szlovéniával közös határszakasz nem célpontja a migránsoknak, a múlt esztendőben és ez év elején nem is történt ott említésre érdemes esemény.

– Tavaly ősszel pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alaphoz irodai és kommunikációs eszközök beszerzésére. A megítélt 300 ezer forintból színes lézernyomtatót, valamint egy új routert vásárolunk, illetve egy egyéves internet- előfizetésre költjük a pénzt – avatta be lapunkat terveikbe Magyar Zsolt.