Eljött az ideje a chardonnay és a szürkebarát szedésének

A korai érésű szőlőknek már a pincékben kell lenniük, de a pinot fajták szedését is el lehetett már kezdeni – mondják azok a zalai szőlész-borászok, akiket az idei szüret, a várható termés kapcsán megkérdeztünk.

Általánosságban bőséges termésre számíthatunk, viszont a mustfokok némileg alacsonyabb értéket mutatnak, s ebből az is következik, hogy várhatóan egy-másfél fokkal alacsonyabb lesz a 2020-as évjáratú borok alkoholfoka is. Simon Zoltán, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke szerint ez nem baj, hiszen a borfogyasztók többsége nem kedveli a túlzottan magas alkoholtartalmú italokat.

– Tavaly augusztus 10. után kezdődött a korai érésű fajták szedése, ehhez képest 2020-ban legalább egy-másfél héttel később indult a szüret – magyarázza. – Ennek több oka van, a májusi fagyok ­miatt később indult a virágzás, s az ott felszedett hátrányt már nem tudta behozni a szőlő. Az érésnek a nyári időjárás sem kedvezett, vagy nagyon meleg volt, ilyenkor nincs fotoszintézis, hiszen a hőség ellen bezárkózással védekezik a növény, vagy rengeteg volt az eső, ami miatt egyrészt gyorsabban becukrosodott a termés, másrészt a sok csapadék a gombabetegség, a rothadás legfőbb előidézője. Letenye környékét jégverés is érte, ami 40 százalékos terméskiesést okozott.

Simon Zoltán azt mondja, a gazdák egy része még mindig nem tanulta meg, hogy a fekete rothadás ellen előre kell védekezni. Ennek a betegségnek hosszú a lappangási ideje, s ha tünetei jelentkeznek a növényen, ott már nem tudunk mit tenni. Ezért azt javasolja, május 15. után célszerű minden permetezésnél feketerothadás elleni szert is használni, váltogatva, hiszen hamar kialakul a szerek elleni immunitás.

– A korai érésű szőlőket, az Irsai Olivért, a cserszegi fűszerest és a csabagyöngyét már mindenhol leszedték, de elvileg a zenitnek is benn kell már lennie a pincékben – sorolja tovább. – Most a chardonnay és a szürkebarát szedésének van itt az ideje, azaz a pinot fajták következnek. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi két-három évhez képest ezeknél is egy-másfél hetes csúszásban vagyunk, de valójában most térünk vissza a sokéves átlaghoz, ha húsz-harminc éves időintervallumot nézünk, akkor ezeknek a fajtáknak ilyenkor szokott lenni a szürete. Az elmúlt napokra jellemző meleg sem igazán kedvezett az érésnek, az lenne az optimális, ha napközben 20-25 fok lenne a hőmérséklet, míg éjszakára 12-15 fokra hűlne le, és egy kis harmat is nagyon kellene.

Dr. Kántor Mónika szőlész-borász azt mondja: először mindig azt kell eldönteni, milyen típusú bort akarunk készíteni a szőlőből. A szüret időpontjának kiválasztását tehát a termékiránynak kell meghatároznia. Egy könnyed rozé alapanyagát célszerű a teljes érés előtt leszedni, ha viszont magasabb alkoholfokú bort szeretnénk, ahhoz magasabb mustfok, hosszabb érés szükséges.

– Zalának azon a középső részén, ahol én is gazdálkodom, a szeptember végi, október eleji fajták a jellemzőek – folytatta dr. Kántor Mónika. – Ezeknek a középérésű és késői fajtáknak van még két-három hetük, de hogy mire is számíthatunk, az területenként nagyon változó. Errefelé nem voltak nagy jégverések, s vannak olyan dombhátak, amelyeket kevésbé érintettek a betegségek, ott bőséges lesz a termés és egészséges a szőlő. Másutt, ahol párásabb volt a levegő, kevésbé átszellőzöttek a birtokok, ott megjelent a fekete rothadás, erőteljesebben ütötte fel a fejét a peronoszpóra, s a lisztharmat is robbanásszerűen terjed el ezeken a vidékeken. Az összkép tehát vegyes, de ez nem csak 2020-ra jellemző, szinte minden évben ugyanez mondható el.

Simon Zoltán kérdésünkre a bor értékesítésével kapcsolatos előrejelzésekről is szólt. Mint mondotta, a piacot kettősség jellemzi, a kisbirtokokon jellemzően kimerültek a készletek, érdekes módon – és a várakozásokkal ellentétben – a karanténidőszakban több bor fogyott Magyarországon, mint a korábbi évek azonos időszakában. Értékesítési problémáik inkább a nagyobb birtokosoknak, viszonteladóknak vannak, s ott is azoknak a kereskedőknek, akiknek az éttermek jelentik az elsődleges piacot.