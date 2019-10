Éljenek egészségben és nyugalomban – Az idős lakóknak rendeztek ünnepséget Türjén

A kultúrház felújítása miatt ezúttal az iskola tornatermében ünnepelték a település idős lakóit Türjén.

– Önök már olyan sokat alkalmazkodtak, kiállták az idő és a történelem viszontagságait. Most már itt az ideje annak, hogy úgy éljenek, ahogyan megérdemlik: békében, egészségben és nyugalomban! Ehhez az önkormányzatunk is igyekszik minden lehetőséget megadni – mondta köszöntőjében Nagy Ferenc polgármester, majd azt kérte, hogy továbbra is segítsék tapasztalataikkal, tanácsaikkal a falujukat.

A polgármester köszöntötte a jelenlévők közül a legidősebb asszonyt, a 87 éves Kebelei Józsefnét és a legidősebb urat, Druskóczi Gyulát, aki 82 esztendős.

Az ünnepi műsorban a Szent László Általános Iskola diákjai, valamint a helyi gyermek és felnőtt művészeti csoportok mellett Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor színművész operett- és táncdalokkal kápráztatta el a közönséget. Vacsora előtt Hajdú László bűvészmutatványait élvezték az ünneplők.