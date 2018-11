Elindult a kockatúra Zalaegerszegen

Az ország tíz városát érinti a Keverd a kockákat! akció, amelynek keretében középiskolások építenek lego képeket olyan személyekről, akik hátrányos helyzetük dacára nagyot alkottak.

Tegnap a Keresztury VMK adott otthont a nyíregyházi „tekerd!” csoport által szervezett, s az USA budapesti nagykövetsége által támogatott sorozat első rendezvényének. A megnyitón részt vett Balaicz Zoltán polgármester, Nagy Emma, az amerikai nagykövetség kulturális attaséja (aki ezután ellátogatott a Csány-iskolába) és Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója is. A helyi építők hét zalaegerszegi középiskolából érkeztek, a „tekerd!” színeit 15 fő képviselte.

– A diákoknak az a feladatuk, hogy közösen és csapatonként is megépítsék Martin Luther King portréját – avat be Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója. – Az ábrázolandó személyt a csapatok által benyújtott pályázatok nyomán választották ki a szervezők, Egerszegen a Ganz-iskola jelöltje lett a befutó. A közösen készített portré másfélszer másfél méteres mozaikfal lesz, ehhez összesen 36 100 kockát használnak fel a diákok. Emellett szerényebb méretben, csapatonként is elkészül a mű. Mindezen túl kvíz, lego-robot programozás, s egyéb kreatív feladatok várnak még a diákokra.

Az ország tíz városában megszülető mozaikképekből a program végén, jövő nyáron kiállítás nyílik Budapesten.