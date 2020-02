Elindult a Fontana Moziklub Hévízen

Elindult a Fontana Moziklub, ezzel a programmal mostantól kéthetente szombatonként jelentkezik a város filmszínháza.

Hermann Katalin, a Festetics György Művelődési Központ igazgatója emlékeztetett, alkalomszerűen korábban is voltak hasonló kezdeményezéseik, például a Könyves hétvége, amelyen olyan filmeket vetítettek, amelyek valamilyen irodalmi művön alapultak.

– Mostantól viszont rendszeresen, kéthetente szombatonként matinéra várjuk az érdeklődőket – fogalmazott –, s váltakozva felnőtteknek, illetve gyerekeknek szóló filmeket vetítünk. – Utóbbihoz tehát minden negyedik szombaton kézműves-foglalkozás is társul, amelynek a tematikája kapcsolódik a bemutatott alkotáshoz.

Múlt hétvégén a Tőrbe ejtve című krimit láthatták a mozi­klubba érkezők, amit beszélgetés, elemzés követett, a következő alkalommal pedig a Mancs őrjárat legfrissebb része, valamint a Jégvarázs 2. lesz műsoron, s a gyerekek alkothatnak is.

Hermann Katalin arról is beszélt lapunknak, már körvonalazódik egy nyári tábor terve, ugyanis a hagyományos nyári szimpózium egyik sikeres programja volt tavaly egy rajzfilmrajzoló hévízi látogatása, bemutatója. Most egy hétre érkezik a szakember, aki napközis foglalkozásokon avatja be a fiatalokat mestersége fogásaiba. A gyerekek a hét végére saját, rövid animációs filmeket készíthetnek, melyeket levetítenek a Fontana moziban.