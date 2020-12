68 éves korában szerdán elhunyt a Zalaegerszegért Díjas Dékány Endre, volt önkormányzati képviselő.

A hírt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere jelentette be szerda délután. A következő szavakkal búcsúzott közösségi oldalán:

„2020. december 2-án a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban 68 éves korában elhunyt Dékány Endre, Zalaegerszegért Díjas statikus tervező, mérnök, volt önkormányzati képviselő, a Műszaki Bizottság korábbi elnöke. Dékány Endre 1952-ben született, református lelkész családból származott, szüleivel 1969-ben költözött Zalaegerszegre. A Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán 1976-ban diplomázott, majd az építész karon 1983-ban szerzett szakmérnöki oklevelet. Pécsett kezdett el dolgozni statikus tervezőként, mellette óraadó is volt a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. 1985-től Zalaegerszegen tevékenykedett, mérnöki hozzáértését számos zalai munkája is dicséri. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. főmérnökeként szintén a megyeszékhely fejlődését, szépülést tartotta szem előtt, melyet minden eszközzel támogatott. 12 évig volt a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke, ezen időszak alatt számos fejlesztés valósult meg. 1998-ban választották meg először önkormányzati képviselőnek a belvárosban, és 2019-es nyugállományba vonulásáig 21 éven keresztül töltötte be ezt a tisztséget a helyi polgárok bizalmából. A közgyűlés Műszaki Bizottságának elnökeként folyamatosan figyelemmel kísérte a város fejlesztését, a városrendezési terv módosítását, a munkahelyteremtési programot, vezetésével a lakástámogatásokat az igényeknek megfelelően átalakították, így eltűntek a rossz állapotban lévő szociális bérlakások. A vallás és a református egyház kiemelt szerepet töltött be életében, 17 évig volt presbitere a Zalaegerszegi Református Egyházközségnek. Családjára, feleségére, gyermekeire és unokáira nagyon büszke volt. Kiemelkedő tevékenységét közösségünk 2019-ben Zalaegerszegért Díjjal ismerte el. Isten nyugosztalja, emlékét örökre megőrizzük!”