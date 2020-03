Elfogadta a büdzsét a zalalövői testület

A csütörtök este megtartott ülésén elfogadta a 2020-as évi költségvetési rendeletét a város önkormányzata. A képviselők mintegy 162 millió forintos felhalmozási, 133 milliós felújítási és 21 milliós működési tartalékkeretet hagytak jóvá.

Mint arról annak idején beszámoltunk, Zalalövő önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően februárban már tárgyalt az idei költségvetési rendelettervezetről, ám annak elfogadását – néhány pontosításra váró tétel miatt – akkor elnapolta. A csütörtök este megtartott és lapzártánk után véget ért ülésen szintén javasoltak apróbb változtatásokat a képviselők, így például döntöttek arról, hogy a magas önrészfizetési kötelezettség és a szerénynek ítélt társadalmi hasznosság miatt lemondanak egy, a Leader-program keretében elnyert pályázatról, amelynek keretében egy turisztikai pihenő kialakítását szerették volna megvalósítani. A felhalmozási célú előirányzatot így végül mintegy 162 millió forinttal fogadták el, melynek legjelentősebb tétele – 55 millió forinttal – a szenny­vízprogramhoz kapcsolódik, de szerepel benne többek között a külterületi utak felújítása és a minibölcsőde kialakítása is.

A 133 milliós felújítási keret ötmillió forintos járdafelújítási előirányzatot tartalmaz, tekintettel arra is, hogy a településen található járdák állapotát sok kritika érte az elmúlt időszakban. Gyarmati Antal polgármester azt is elmondta, hogy ez az összeg az anyagvásárlás költsége, azaz vélhetően ennél többet, körülbelül 7-8 millió forintot tudnak majd a felújításokra fordítani.

Útfelújítást is terveznek Zalalövőn, ám azt majd a Magyar Falu Program keretében, vagyis állami támogatással szeretnék megvalósítani, és sikeres pályázat esetén a tervek szerint a Rákóczi utat aszfaltoznák le.