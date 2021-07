Elfogadni vagy visszautasítani? Nehéz a többség helyzete Nagykanizsán

A legutóbbi közgyűlésen az Éljen VárosuNK! Egyesület frakciója nem fogadta el a költségvetés módosítását, így veszélybe kerülhet a kormánytól kapott 588 millió forint felhasználása is – hangsúlyozta Bizzer András fideszes alpolgármester minapi sajtótájékoztatóján.

Elmondta: eddig azt gondolta, hogy az ÉVE-frakcióban akadnak páran, akik a város érdekében, a szakmai érveket elfogadva háttérbe tudják szorítani az önző politikai érdekeiket. Ám sajnos most kiderült, hogy a baloldali tömörülés tagjait kizárólag a saját érdekeik és a hatalmuk fitogtatása vezérli.

– Elképesztő volt hallgatni dr. Károlyi Attilát és társait, amikor arról értekeztek, hogy nem jár köszönet a kormánytól kapott közel 600 millió forintos fejlesztési támogatásért, merthogy a városnak járt ez a pénz – idézte fel Bizzer András, aki hozzátette: a támogatás megítélése nem volt automatizmus, számos hasonló lélekszámmal bíró település nem kapott pénzt vagy alacsonyabb összegű támogatásban részesült. Nagykanizsa esetében számos tárgyalás és kemény munka árán sikerült elérni ezt a kedvező mértéket. – Amit most az ÉVE akár tönkre is tehet, hisz nem fogadta el a költségvetés módosítását, ami ennek az összegnek a beépítését jelentette a büdzsébe. A közgyűlésen is elmondtam: ezzel a döntéssel az egész összeg felhasználását veszélyezteti az ÉVE. Több időigényes fejlesztést is finanszíroznánk a pénzből, de akár a pénzügyi elszámolás határidejéből is kicsúszhatunk, ha nem indítjuk időben a beruházásokat. Azt is jeleztem, hogy a költségvetést később is lehet még újra módosítani és a közgyűlési többség akarata szerint átalakítani, tehát semmi sem indokolja, hogy az 588 millió forintos fejlesztési támogatás átvezetésével késlekedjünk.

Bizzer András szerint az ÉVE-frakció sem elfogadni, sem elutasítani nem tudja a fejlesztési listát, hiszen ahhoz nem elég bátor, hogy visszautasítsák a már kiharcolt kormányzati támogatást, ám ha zokszó nélkül elfogadják a költségvetés módosítását, azzal saját korábbi állításukat cáfolják, miszerint a kormány kivérezteti Nagykanizsát.

– Politikailag nehéz helyzetben van a frakció, hiszen egyre nehezebb tagadni, hogy az Orbán-kormány alatt fejlődik a város, miközben a többséget adó baloldali tömörülésnek tulajdonképpen semmi köze nincs ezekhez a pozitív folyamatokhoz – fogalmazott az alpolgármester, aki hozzátette: egyszerűbb lett volna megköszönni a támogatást és aztán csendben maradni.