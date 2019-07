Éjszaka a strandon, festészet a parton Vonyarcvashegyen

A település is csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által idén tizedszer meghirdetett Strandok éjszakája programhoz.

A szokatlan órában érkezőket pénteken homokszobor- és homoktorony-építő versenyre várta a strandon, a helyi Balaton Art alkotóközösség tagjai pedig – mint már évek óta – festettek a vízparton. Börner Ildikó, a közösség vezetője (a képen jobbra) elmondta: ezúttal a letenyei Mura Art négy festője is velük tartott. A vendégek ezek után vízi aerobikon mozoghattak, állva evezős túrán (SUP) vehettek részt, röplabdázhattak, lehetőség volt éjszakai fürdőzésre, és zenés retrópartit is szerveztek.