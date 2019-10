Együttműködés a logisztikai képzésben

A ZSZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközép­iskolája tegnap a középfokú logisztikai képzést érintő szakmai együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME).

A programon részt vevő tanulók előtt Kónyáné Tömpe Lívia tagintézmény-vezető a középfokú logisztikai képzés kezdetéről szólt, ami a Báthoryból indult, ahol egy 1998-as világbanki pályázat nyomán kezdődött meg vállalkozók bevonásával a logisztikai szakképesítés és képzés követelményrendszerének kidolgozása. Dr. Varga István, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettese a Műegyetemről tartott ismertetőt a fia­taloknak, akik a logisztikai mérnökképzésről is tájékoztatást kaptak.

Aláírták tegnap azt az együttműködési keretmegállapodást is, aminek értelmében lehetőség nyílik a középiskola tanárainak továbbképzésére, szakmai konzultációjára. Ezenkívül egyetemi oktatók tartanak majd rendhagyó órákat a Báthoryban, ahonnan mód nyílik látogatást tenni az egyetemi laboratóriumokba, valamint előadásokra is.