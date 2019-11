Együtt bulizott a „szépségipar” Nagykanizsán

Vidéki san­zon elnevezéssel rendeztek találkozót szombaton a dél-zalai városban.

Fodrászshow, divatbemutató és hajnalig tartó tánc várta a hétvégén a kanizsai fodrászokat, kozmetikusokat, „divatgurukat”. Az ötletgazda-főszervező Giovanni Falzone barber, férfi-női fodrász elmondta: a helyi szakembereknek szeretne a találkozó révén ismerkedésre, eszmecserére lehetőséget biztosítani.

– Régen nagyobb fodrászélet volt a városban. Számos szakmai rendezvény, továbbképzés volt helyben. Az évek múltával ezek a programok is fővárosközpontúak lettek. Azonban a találkozó révén helyben is lehetőség nyílik új trendek megismerésére, valamint arra is, hogy mi, szakmabeliek leüljünk és beszélgessünk – jelezte Giovanni Falzone.

Mindenki pozitívan fogadta a találkozó ötletét. Közel százan buliztak együtt. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Kálovics Ferenc alelnök az eseményen jelezte: unikumnak számít a nagy érdeklődést keltett találkozó, amely új irányokat adhat a szakmának.