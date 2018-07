Egységes táblák kerékpárosoknak Fertődtől a Balatonig

Kitáblázták a Fertőd–Celldömölk–Hévíz–Keszthely kerékpáros túraútvonalat. A szerdai avatóra és bejárásra vállalkozó kedvű bringásokat hívtak.

Molnár László és Molnár Réka a Szombathelyi Tekergők Egyesület mezében érkeztek a túraútvonal celli állomásán tartott sajtótájékoztatóra. Keszthelyen nyaralnak, onnan mentek a beérkezők elé, majd visszakísérték őket a végállomásra. Örömmel kerekeztek, igaz Jánosházától szenvedtek a szembeszéltől, addig erős oldalszelük volt, mesélték. A budapesti Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke együtt indult Fertődről a kerékpáros csapattal. Ők leginkább hátulról kapták a szelet, a segítségükre volt a haladásban. Nincsenek nagy szintkülönbségek, nagyon szép a táj, viszonylag kicsi volt a forgalom, gyerekekkel, családdal is érdemes próbálkozni az útvonalon, hallottuk tőle. Ő és a társai – mintegy ötvenen – kétféle táv közül választhattak a túrán: a rövidebb, 55 kilométeres Fertőd–Celldömölk, vagy a hosszú, 130 kilométeres Fertőd–Celldömölk–Keszthely távot is teljesíthették, az előbbi több mint három órát, az utóbbi az egész napjukat igénybe vette.

A túraútvonalat Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos avatta fel reggel Fertődön az Esterházy-kastély parkjában. – Magyarország kerékpárosok által leglátogatottabb turisztikai desztinációi a Balaton és a Fertő-tó. Adta magát a gondolat, hogy a kettőt összekössük kerékpáros útvonalon is. A javaslat elsősorban civil szervezetek munkájának köszönhető, tavaly érkezett forrás, amely mások mellett a Fertőd–Keszthely kiemelt turisztikai kerékpárút kitáblázásának költségeit is fedezte, mondta a celli állomáson tartott sajtótájékoztatón Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos. Hozzátette: nagyon szétaprózott volt a kerékpáros úthálózat, az elsődleges feladat az, hogy ezt egységessé tegyék. A kerékpárosútvonal-kijelölés első ütemét jelenti, hogy a táblák kikerültek. A további ütemekben pihenőpontok épülnek majd a távon és többnyelvű információs táblákat helyeznek ki. A távolabbi tervek között szerepel, hogy a kerékpárút összeköttetésbe kerüljön Szombathellyel, hogy onnan további körtúrákat lehessen szervezni.

A város is profitálhat a kerékpáros túraútvonalból, hangsúlyozta köszöntőjében Fehér László polgármester. Hamarosan megkezdődik a volt bencés apátsági kolostorfelújítása, melynek felső szintjén zarándokszállást alakítanak ki; Cell vasúti csomópont is, a kerékpárok vonaton is szállíthatók, a Ság-hegy lábánál vulkánfürdő, mellette hotel és kemping is működik – várják a városba a kerékpáros turistákat is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata, hogy karbantartsa a kerékpárutakat. Szilvai József Attila vezérigazgató kiemelte: fontosak az egységes útkijelölések a Fertőd és Keszthely közötti 130 kilométeren, könnyebb, élvezhetőbb általuk a közlekedés.

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt: komoly munka kezdődött az elmúlt időszakban, és számottevő forrás áll rendelkezésre, hogy az infrastruktúra-fejlesztés, a kitáblázás, és, ha szükséges az útépítés el tudjon kezdődni. A Fertő-tótól a Balatonig tartó kerékpárúton fontos állomás Celldömölk: számos élményponttal, építészeti és egyházi örökséggel rendelkezik, ami a kerékpárral érkezőknek is vonzóvá teszi. A törekvésük az, hogy a megye többi pontjával is össze tudják kapcsolni, és „termálút” jöjjön létre Észak-Vas megyében, ami összeköti a fürdővárosokat. Dr. Kondora Bálint, a Vas megyei Közgyűlés alelnöke tréfásan a szerdai túrán tapasztalt hátszélhez hasonlót kívánt a jövőbeli kerékpáros-fejlesztésekhez.