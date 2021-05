Egyre több az árus és a vásárló a tavaly novemberben megnyílt letenyei termelői piacon

Tavaly novemberben nyitotta meg kapuit a határ menti város termelői piaca, amely úgy tűnik, beváltja a hozzá fűzött reményeket.

A minap mi is kilátogattunk a piacra, s habár esős nap volt, mégis élénk forgalmat tapasztaltunk. A piac egy 180 négyzetméteres, temperálható, könnyűszerkezetes, 40 árusnak helyet biztosító csarnokban kínál komfortos körülményeket, de van egy fedett szabadtéri része is, ahol most a palántaárusok pakolták ki portékájukat.

A fejlesztésre az önkormányzat a Település- és Területfejlesztési Operatív Programtól nyert 216 millió forint támogatást, amit a város közel 19 millió forinttal egészített ki. A csarnokban 3 hűtőkamra is rendelkezésre áll, melyekben szabott díjért bármelyik termelő tárolhatja hűtést igénylő áruját. A piacnapok szerda és szombat, ilyenkor 7 és 12 óra között várják a vásárlókat.

– Hála Istennek, egyre több termelő, árus jön, még abban a fázisban vagyunk, hogy fel kell fedezni az embereknek a határ menti térség talán legmodernebb termelői piacát – hallottuk Molnár Noémi piacgondnoktól. – Annak köszönhetően, hogy mostanában egyre több friss zöldség és gyümölcs, illetve palánta érkezik, a vásárlók száma is érzékelhetően nő. De nemcsak ezeket lehet itt kapni: a téli-kora tavaszi időszakban számos kézműves hozta el a portékáját – ők sajnos az elmúlt 5 hétben a járványügyi előírások miatt nem jöhettek, de reméljük, hogy az enyhítésekkel újra visszatérnek hozzánk. Továbbá kapható például húsáru és tejtermék, sajt, fűszerek, valamint teakeverékek is.

Molnár Noémi hozzátette azt is: a termelők, árusok a dél-zalai térség számos településéről érkeznek; Tótszentmártonból, Bocskáról, Rigyácról, Bázakerettyéről és természetesen Nagykanizsáról, illetve helyből, Letenyéről.

– Terveztünk tematikus piacnapokat, de az elmúlt időszak nem kedvezett ezeknek. A veszélyhelyzet után reményeink szerint szervezünk ilyeneket, de lesz kóstoltatás, helyben sütés-főzés is – jelezte a piacgondnok, aki kérdésünkre arról is beszélt: a három nagy teljesítményű hűtőkamrát egyelőre még nem használják a térség termelői, remélhetően ez változni fog, amikor igazán beindul a szezon és nagy mennyiségű termést kell hosszabb ideig raktározni.

Tótszentmártonból jött Hedericsné Molnár Anikó, aki gyönyörű, piros szamócákat kínált standján.

– Öt éve járunk piacra a terméssel, de a szamócater­mesztést már korábban kezdtük – tudtuk meg tőle. – Több mint fél hektáron termeljük a gyümölcsöt, nagyobb részt szabadföldön, kisebb hányadát fóliasátorban. Számos helyre szállítunk, és jelen vagyunk több termelői piacon, így például Tihanyban is. Ide, Letenyére most jöttem először, de jók a tapasztalataim, pedig esik az eső… Szeretném az itt élőkkel is megismertetni a szamóca igazi ízét, ami teljesen más, mint a nagyáruházakban kapható gyümölcsöké.