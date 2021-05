Egyre erősödik az oltási hajlandóság is Zalalövőn

Hosszú idő után nincs igazolt aktív fertőzött Zalalövőn – számolt be a koronavírus járvány helyi alakulásáról tegnapi tájékoztatóján a város polgármestere. Gyarmati Antal mindennek ellenére továbbra is óvatosságot és megfontoltságot, a járványügyi szabályok betartását kéri a lakosságtól.

Ezt ne hagyja ki! Megkérdezték a nyírtassiak véleményét Karácsony Gergelyről (videó)

A városvezető kiemelte: a járvány kitörése óta 189 zalalövői illetékességű személy, a teljes lakosság 6,6 százaléka szervezetében mutatták ki a vírus jelenlétét, közülük 186-an a második hullám kezdete óta fertőződtek meg. Az első olyan nap, amikor nem volt aktív fertőzött személy Zalalövőn, a múlt hét vasárnapja volt, s ez az állapot állt fenn hétfőn, a polgármester tájékoztatója időpontjában is.

Gyarmati Antal mindezeken túl szólt a védőoltásokkal kapcsolatos legfrissebb helyi hírekről is. Mint mondotta: a háziorvosoktól kapott információk alapján elmondható, hogy nemcsak az oltottak száma növekszik dinamikusan, de az oltakozási hajlandóság is egyre erősödik. A közelmúltban számos zalalövői lakos regisztrált újonnan. Nemcsak olyan 16 és 18 év közötti fiatalok, akik számára most nyílt meg az oltás felvételének lehetősége, de a teljes népesség körében tapasztalható emelkedés. Ez ugyanakkor fokozott terhet is ró a helyi egészségügyi dolgozókra – az oltások beadásával párhuzamosan a járóbeteg-ellátást is el kell végezniük –, ami miatt a polgármester megértést és türelmet kért a lakosoktól.