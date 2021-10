Egyéves a Jótékonysági Licit Nagykanizsa nevű Facebook-csoport

Egyéves idén a Jótékonysági Licit Nagykanizsa nevű Facebook-csoport, melynek elődjét egy barátjával hívta életre Stimecz Fridolin azért, hogy beteg, nehéz élethelyzetbe került felnőtteknek és gyermekeknek segítsenek.

A Magyarországon rendkívül népszerű sportággal, a focival kezdődött minden, hogy aztán egy éve a legnagyobb közösségi portálon folytatódjon a jótékonykodás, melynek keretében ez idáig több mint 30 millió forintot licitáltak össze a csoporttagok (akik már közel hétezren vannak) egy-egy karitatív akció kapcsán.

– Az egész jótékonykodás 2014-ben indult, amikor még Budapesten éltem. Felhívtam az egyik barátomat, Budai Barnabást, hogy mi lenne, ha jótékonysági teremfocit szerveznénk Nagykanizsán – idézte fel Stimecz Fridolin, aki egyébként a vendéglátószektorban dolgozik. – Gondolkodás nélkül igent mondott rá. Azt találtuk ki, hogy a nevezési díjakat 100 százalékban tartós élelmiszerekre költjük és átadjuk egy aktuálisan rászoruló családnak. Hét tornát sikerült is megrendeznünk, a nyolcadiknál azonban beütött a Covid. Tudtuk, hogy a nyolcadik jótékonysági teremfocit már nem rendezhetjük meg, ki kell hát találnunk valami mást. És akkor jött a párom, Stimeczné Lukács Kitty mentőötlete: csináljunk a Facebookon egy jótékonysági licitcsoportot az országos „nagy” licitcsoport mintájára, mellyel az SMA-beteg kisgyermekek gyógykezeltetéséhez gyűjtöttek pénzt. Az első támogatottunk Zéti volt, az a kisfiú, akit édesanyjával egy Balatoni úti gyalogátkelőhelyen gázolt el egy cserbenhagyó autós. Ötmillió forint volt a kitűzött cél, ami gyorsan összegyűlt. A sikeres akció után sokan kérdezték tőlünk, folytatjuk-e? A sikert látva nehéz lett volna nemet mondani…

Éppen a hét közepén, október 13-án múlt egy éve, hogy megalakult a nagykanizsai licitcsoport, nemrég zárták le hetedik gyűjtőakciójukat, és a megalakulás óta eltelt időszakban több mint 30 millió forintot sikerült összegyűjteniük. Maga a csoport egyébként úgy működik, hogy aki segíteni akar, az felajánl licitre feleslegessé vált, de még jó minőségű és használható dolgot, kávéfőzőt, csizmát, sportfelszerelést, tortát, főzést stb. Aki pedig nem ajánl fel, de segíteni akar, az ezekre licitál, s a licitzárás előre megadott időpontjában legmagasabb összeget ajánlóé a licit tárgya. A licitnyertes a pénzt közvetlenül az éppen segítségre várakozó „célszemély” számlájára utalja, tehát a fizetőeszközzel sem a csoport vezetői, sem a licittárgyat felajánló nem érintkezik, az közvetlenül ahhoz jut, akinek a részére elindult az adott karitatív akció.

– Zéti után Cortes-Bakos Izabel következett, aki súlyos anyagcsere-betegségben, az úgynevezett Pompe-kórban szenved, majd a Major lányokon segített a csapat, aztán Ákoson, aki oxigénhiánnyal született, csakúgy, mint Marci, ezért a mozgásközpontjuk sérült, Julcsi, aki a világon is ritkaságszámba menő bőrbetegséggel küzd, vagy említhetném a Pálfi gyerekeket, akiknek a szülei váratlanul elhunytak és most a nyolcvanas éveikben járó nagyszülők nevelik őket. A legutóbbi esetünk pedig Halász Alexandráé, akinek a párja munkahelyi balesetben hunyt el – Alexandra akkor már tudta, hogy ikreket hord a szíve alatt. Úgy gondoltuk, támogatnunk kell őt ebben a nehéz élethelyzetben, és hála a csoportnak, alig egy hét alatt egymillió forintot tudtunk összegyűjteni a megsegítésére – mondta Stimecz Fridolin.

Fridolinnak párja, a szociá­lis szférában érdekelt Kitty mindenben támasza, s visszatért egy régi harcostársuk, Kovács-Harcz Barbara, aki a jótékonysági kupák születésénél is bábáskodott, de közben férjhez ment és gyermekei születtek – most azonban újra beállt az arcvonalba. S ott van az a több ezer szimpatizáns, aki licitjeivel viszi sikerre az újabb és újabb karitatív akciókat. Kell is a segítség, mert Fridolin most három munkahelyen dolgozik szakácsként – muszáj, mert nincs ember, sokan elhagyták a szektort akkor, amikor több hónapon át nem lehetett vendéget fogadni a pandémia miatt. És ők már nemigen térnek vissza. Az a három hónap nehéz volt a két gyermeket nevelő Fridolinéknak is, de akkor sem álltak le a jótékonykodással, sőt, mivel a férfinak több szabadideje lett, hatványozott erővel vetette bele magát a karitatív munkába.

A csapat éppen jövő héten, 23-án tartja születésnapi buliját Nagykanizsán, aki nem tud elmenni rá, az támogatói jegyet is vásárolhat. A bevételt természetesen, ismét jótékony célokra fordítják. Mire is másra?!