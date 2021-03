Egyetemi központtá vált a nagykanizsai kampusz

Egyetemi központként működik tovább a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza, amely jövőre 3 újabb szakkal bővíti képzési kínálatát.

A változás természetesen, a névhasználatban is megjelenik: a képzőintézmény eztán a Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központja nevet viseli. Hogy a nagy horderejű, várhatóan nemcsak a nagykanizsai intézmény, hanem az egész város és a térség jövőjét is befolyásoló változás mit is jelent részleteiben, arról dr. Gelencsér Andrást, a Pannon Egyetem rektorát és dr. Tóth-Kaszás Nikolettát, az egyetemi központ igazgatóját kérdeztük.

– A Pannon Egyetem révén immár több, mint két évtizede újra van felsőoktatás Nagykanizsán, s azt gondolom, a kampusz ez idő alatt óriásit fejlődött – bocsátotta előre dr. Gelencsér András. – Rendkívül látványos eredményeket ért el, sikeresen pozicionálta magát a felsőoktatási piacon, rátalált a saját, egyedi arculatára, amint azt képzései is mutatják. A kampusz most szintet lép, ugyanis a MOL elkötelezett az iránt, hogy a Pannon Egyetemmel közösen kutatás-fejlesztési kapacitást, úgynevezett tudományos-technológiai parkot telepítsen a dél-zalai városba. Ráadásul olyan területen, ami a 21. század egyik legfontosabb kérdése, ez pedig a fenntarthatóság, szűkebben a körforgásos gazdaság témaköre. A Pannon Egyetem vezetése részéről arra gondoltunk, hogy mi ezt a saját eszközeinkkel úgy segítjük és támogatjuk, hogy az egyetemi központtá válással olyan fokú autonómiát adunk nagykanizsai képző intézményünknek, amilyennel korábban még nem rendelkezett. Ez gyakorlatilag kari jogállást jelent, önálló szervezeti egységként működhet tovább, saját fejlesztési koncepciót alkothat meg és tarthat fenn – azért választottuk ezt a formát, mert egy egyetemi kar mindig azonos, vagy nagyon hasonló szakok „gyűjtőhelyeként” funkcionál, Kanizsán viszont többféle, egymástól jelentősen különböző szak fut párhuzamosan, több tudományterület érintett a gazdasági területtől a víztudományig. A központ természetesen a jövőben is a Pannon Egyetem szerves részének tekintendő, s együttműködik a többi karunkkal ugyanúgy, ahogy eddig. Bizton állíthatom, forradalmi jellegű változás ez, aminek perspektívát ad a MOL támogatása, mely révén még nagyobb hangsúlyt kaphat a kutatás-fejlesztés, az innováció és a nagy ipari szereplőkkel való szoros együttműködés. Reményeink szerint ez „húzza” magával majd a képzéseket is, hiszen arra törekszünk, hogy a nálunk végzett szakemberek a legkorszerűbb, a gyakorlatban jól használható tudással kerüljenek ki intézményünkből.

Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta, az immáron Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ igazgatója arról számolt be: jövőre szeretnének az új iránynak megfelelő szakokat is indítani, melyekkel együtt már csaknem 20 szakot kínálnak majd képzési repertoárjukban.

– Szeretnénk a körforgásos, fenntartható gazdaság fő magyarországi képzőhelyévé, a szakterület oktatási-kutatási központjává válni – szögezte le dr. Tóth-Kaszás Nikoletta. – Az ehhez szükséges alapok már rendelkezésre állnak, hiszen a képzési kínálatunkból a vízügyi, az informatikai és a turisztikai szakok kapcsolódnak az említett tudományterülethez. Nekiláttunk új szakok létrehozásához is, melyeket reményeink szerint már 2022-ben hirdethetünk a fiatalok körében. S nemcsak hazai, hanem nemzetközi piacon is, hiszen angol nyelvű képzésekben is gondolkodunk. Első körben a fenntartható, körforgásos turizmussal foglalkozó szakunkat szeretnénk elindítani, majd a tervező-fejlesztő mérnök mesterszakot, az itt végzett szakemberek képesek lesznek majd úgy megtervezni az egyes gyártási folyamatokat, hogy az a lehető legkevesebb hulladékot termelje és a termék minden egyes eleme előbb-utóbb teljes egészében visszaforgatható legyen a termékláncba. A harmadik szakunk pedig egy körforgásos gazdaság-menedzsment mesterszak lenne, mely alapvetően a szemléletmód átadásáról, elsajátításáról, gyakorlati alkalmazásáról, a gazdasági szereplők együttműködéséről szól.

Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta jelezte: a képzések mellett nagy figyelmet szeretnének fordítani a tudományos műhelymunkára, ennek jegyében létrehoztak egy megújuló energiákkal, főként napelem-technológiával foglalkozó 6 fős kutatócsoportot.

– Úgy vélem, nagyon nagy lehetőség kapujában állunk, ez a fejlődés legalább olyan horderejű, mint amikor újra elindulhatott a városban a felsőoktatás – zárta mondandóját a központ igazgatója.