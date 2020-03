Egyelőre lezárult a Világjárók Klubja sorozat a Salla Művelődési Központban

Marokkóról és a Karib-tengeri térségről szóló útiélmény-beszámolókkal fejeződött be – legalábbis egyelőre – a Salla Művelődési Központ Világjárók klubja rendezvénysorozata. Az észak-afrikai országot Bodorkós Zsolt, a karibi térséget Györkéné Baján Marianna és fia, Györke Dávid mutatta be az érdeklődőknek.

A Világjárók Klubja a Salla Művelődési Központ és könyvtár egyik legsikeresebb programsorozata, melynek rendezvényein Földünk egzotikus, különleges országait vagy térségeit mutatják be felkért előadók, akik megfordultak ezeken a helyeken.

A geológus végzettségű, de hat éve ásványkereskedéssel foglalkozó Bodorkós Zsolt 13 esztendeje jár Marokkóba, s eddig mintegy nyolcvan napot töltött az afrikai országban, amely több szempontból is világelsőnek számít. Ezek egyike kétes hírnevet jelent számára: a királyságot a világ leginkább elaknásított területeként tartják számon.

Marokkót a legnyugatibb keleti államnak is nevezhetjük, hiszen bár muszlim világ, teljesen a nyugati életformára rendezkedett be. Népességének nyolcvan százaléka berber, lakóinak többsége mégis a francia nyelvet használja. Marokkó a végletek országa is, hegyvidéki területein sípályák találhatók, más vidékein 55 Celsius-fok a hőmérséklet. Gazdasága gyorsan fejlődő, őrült ütemű autópálya- és vasútépítés jellemzi. Az országban hatalmas méretű foszfáthomok-lelőhelyek találhatók, Marokkó ötszáz évre elegendő mennyiséggel rendelkezik a műtrágyagyártás alapanyagát jelentő ásványból.

A munkája miatt az észak-afrikai országot jól ismerő Bodorkós Zsolttal ellentétben Györkéné Baján Marianna és fia hobbiutazóként, és a szerencsés véletlennek, egy nyereményjátéknak köszönhetően jutott el a Karib-tengerhez. Az Egyesült Államokbéli Miami városából indulva, a világ második legnagyobb óceánjáróján utazták be a térséget, Haitit, Jamaicát és Mexikót is érintve. A hajó méreteinek illusztrálásaként elmondták, hogy a 360 méter hosszú, 47 méter széles, 18 emeletes vízi jármű 5500 utas befogadására alkalmas, akiket több mint kétezer fős személyzet lát el. Kaszinók, üzletek, éttermek, színházak, mozgó bárok is találhatók rajta, de rengeteg sportolási lehetőség is adott volt az utasok számára, golfpályától kezdve szörfszimulátorokig bezárólag.