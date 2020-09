Egyedi szennyvíztisztítókat telepítettek öt zalai településen

Megoldást találtak a szennyvízkezelés problémájára, utat aszfaltoztattak, a zöldterületek karbantartására új eszközt vásároltak a festői szépségű zalai községben.

Kállai Csaba polgármester a beruházások kapcsán azt mondja, eben az esztendőben ismét jelentős előrelépést tudtak tenni a lakosság komfortérzetének javítása terén. Mindhárom beruházás pályázati támogatással valósult meg, hiszen a községnek nincs olyan mérvű saját bevétele, amelyből ekkora programokat finanszírozni tudnának. A legnagyobb projekt, az egyedi szennyvíztisztítók telepítése ráadásul egy mikrotérségi programban zajlott, amelyben négy további település volt Magyarföld konzorciumi partnere.

– Alsó- és Felsőszenterzsébet, Kerkakutas és Kerkafalva, valamint Magyarföld önkormányzatai összesen 153 millió forintot nyertek egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítésére – mondta Kállai Csaba. – Az öt településre összesen száz ilyen műtárgyat építettek be, hetet Magyarföldön, de már nyolc újabb család nyújtotta be igényét. Ha a második kört is el tudjuk indítani, akkor szinte teljes lesz a korszerű szennyvízkezelés a községben – tette hozzá.

Kállai Csaba kérdésünkre elmondta, a programhoz csatlakozóknak – legyen szó akár a lakosságról, akár az önkormányzatról – 153 ezer forintos hozzájárulást kellett fizetniük, ám a beruházással ennél jóval nagyobb mértékben növekedett az ingatlanok értéke. A másik komfortjavító beruházás a Bem utca 226 méter hosszú szakaszának burkolatjavítása volt, amihez a Magyar Falu Programban nyertek ötmillió forint támogatást. Az elnyert összeg a teljes utcára nem volt elegendő, de bíznak a folytatás lehetőségében.

– A munkálatokat a Vasi Aszfalt Kft. végezte, kiváló minőségben – folytatta a polgármester. – A három méter széles utca két rétegű, összesen kilenc centiméter vastagságú aszfaltot kapott, ami biztosíték a hosszú távú megoldásra. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy mind a megyei vezetés, mind az állam kiemelt figyelmet fordít a kistelepülésekre, azok fejlesztési elképzeléseire, ezzel is segítve az itt élők helyben maradását – emelte ki a polgármester.

A zöldterületek karbantartására úgyszintén a Magyar Falu Program támogatásával vásárolt az eddiginél nagyobb teljesítményű fűnyíró traktort az önkormányzat, amihez kiegészítő eszközként hótoló lapot is csatoltak. Ez utóbbi eszköz hárommillió forintba került.