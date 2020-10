Veteránszerelemből, rekord és sikeres fesztivál Hévízen! Bemutatjuk: Tóth Zoltánt

Helyi Arcok sorozatunk következő szereplője Tóth Zoltán akinek mindene a veterán autók világa.

2018 -tól minden évben egyszer tömegek lepik el Hévíz belvárosát, hogy megcsodálják az igazi autós relikviákat, a Hévíz Veterán Autó és Motor Találkozón. Ahogy arról korábban a zaol is beszámolt az idén is sikeresen rendezték meg az oldtimerek fesztiválját olyannyira, hogy még veteránrekord is született. Tóth Zoltán főszervezővel beszélgettünk, aki magát igazi veterán fanatikusnak vallja, az oldtimerek szeretetéről, a nagy sikerű veterán találkozó születéséről és későbbi nemes céljáról.

Ennyi ajándék gyűlt össze az idei nevezésekből a zalaszentgróti Koncz Dezső Általános Iskola számára



