Egy szén-monoxid-érzékelő életeket menthet meg

Az utóbbi időben szinte rendszeres szénmonoxid- mérgezések, illetve a gyakori lakástüzek megelőzésére fórumot szervezett a megyei katasztrófavédelem.

A nagykanizsai tűzoltólaktanyában lezajlott programon Kalamár Norbert tűzoltó főhadnagy, szóvivő elmondta: nagyon fontos a lakosság tájékoztatása, hogy teljes körű információval lássák el az embereket. – Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy aki teheti, szerezzen be szén-monoxid-érzékelőt – fogalmazott Kalamár Norbert. – Veszélyes, színtelen, szagtalan gázról van szó, és sajnos a mérgezés jeleit pedig sokszor összekeverik az emberek betegségek tüneteivel. Vagy csak akkor észlelik a gondokat, amikor már túl késő. Sok otthonban modern, energiatakarékos nyílászárók vannak, amelyek csak kismértékben vagy egyáltalán nem engedik át a levegőt. A nyílt égésterű berendezések pedig a helyiség oxigénjét használják az égéshez. Így nincs levegőcsere, szén-monoxiddal telítődik a lakás.

Fontos kérdés, hogy van-e, illetve ha igen, hova van felszerelve az adott otthonban a szén-monoxid-érzékelő. Kalamár Norbert hangsúlyozta: a tüzelő- és a fűtőberendezések közelében, valamint a fürdőszobába célszerű a készüléket elhelyeztetni

Az sem mindegy, milyen műszert vásárolunk – erről is beszélt Dobos István tűzoltó alezredes, a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. Ő részletezte a lakástüzek témáját is: tűzhelyen felejtett étel, túlhevült sütőolaj, felügyelet nélkül hagyott gyertya, a szilárd és a vegyes tüzelésű fűtőberendezések, illetve a dohányzás és nyílt láng is képes gondokat okozni.

– A tűzhely nem rendeltetésszerű használata, a lakások légtechnikájának megváltoztatása, a szag- és páraelszívók, a régebbi, nyitott égésterű fűtőberendezések mind könnyen okozhatnak bajt – fogalmazott Dobos István. – Fontos, hogy minden változtatás előtt kérjük ki épületgépész véleményét, a berendezéseket gázszerelővel kétévente vizsgáltassuk felül, és a kéményseprők méréseit se hanyagoljuk el.

Az eseményen részt vett Kovács József, a katasztrófavédelem kéményseprő-szervezetének megyei vezetője is, aki megjegyezte: a megyei katasztrófavédelem honlapján megtalálható a szolgálat által megfelelő minőségűnek, megbízhatónak tartott műszerek listája, aki vásárlás előtt áll, annak érdemes átböngészni ezt. Hozzátette: nem véletlenül javasolják szén-monoxid-érzékelő beszerzését, elvégre egy ilyen berendezés életeket menthet meg.