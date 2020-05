Egy hónappal kitolták a hévízi karanténpályázat határidejét

A nagy érdeklődésre tekintettel egy hónappal meghosszabbították az „Ezt láttam az ablakból…” című képzőművészeti alkotói karanténpályázat beadási határidejét.

A Festetics György Művelődési Központ (FGYMK) azért írta ki másfél hónappal ezelőtt a pályázatot, mert, mint Hermann Katalin igazgató mondta, szerettek volna színt vinni az otthon töltött napokba. A kiírással mindenkit megszólítottak, gyerekeket, felnőtteket, profikat és amatőröket egyaránt, és az otthonmaradás fontosságát akarták hangsúlyozni.

– Úgy terveztük, május 20-án zárunk, ám még mindig érkeznek az alkotások, és zárva kell tartanunk intézményeinket – fogalmazott a direktor lapunk érdeklődésére tegnap este. – Ezért június 20-ig meghosszabbítottuk a határidőt, hogy minél többeket inspiráljunk alkotásra, még akkor is, ha lassan újraindul az élet.

A gyors leltár szerint eddig a fotós kiírásra 178, a gyerekrajz kategóriában pedig majdnem 100 alkotás érkezett, és a hazai képzőművészek is bőséggel küldtek pályázatot, s ezt látva döntött úgy a művelődési központ, még egy hónapot ad az elmélyült kreativitásra. Természetesen a közönségszavazás is folytatódik az FGYMK közösségi felületein, ahová valamennyi pályaművet feltöltenek, s végül a zsűri favoritjai mellett a legtöbb lájkot gyűjtők is a piedesztálra léphetnek.

– Már eddig is rendkívül sok szép gondolat jelent meg a beküldött fotókon – mondta Hermann Katalin. – Mindannyiunkat megindított például az a kép, amelyen egy nagymama és unokája összekulcsolja a kezét. Azt hiszem, ezt a metaforát, az elmúlt időszakot átélve, nem kell magyarázni…