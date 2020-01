Egy hétvége erejéig önkéntes településsé változott Alsópáhok

Önkéntes faluvá vált Alsópáhok a hétvégére. A Léleknektár Klub a Művelődési Házban rendezte meg az Önkéntes Gyógyító Napokat.

Az önkéntes mód arra utal, hogy az alternatív módszerekkel gyógyítók önzetlenül, ingyenesen segítettek a hozzájuk fordulókon a péntek este kezdődött és vasárnap estig tartó programon.

-Azzal a türelmes, megértő szeretettel, amely mindenkit meg tud igazítani és mindenkit be tud fogadni. Hogy az emberekben feléledjen újra a közösségi érzet, és az, hogy az összetartó erő egymásban található meg – emelte ki Plótár László, a Léleknektár Klub vezetője.

Többek között kristálygyógyász, lélekgyógyász, masszőr, szellemi csontkovács, energetikai kezelések, dobszertartás, hangfürdő, művészeti bemutatók, kiállítás is várta az érdeklőket. Előadások is voltak, melyek témája – több más mellett – az emberi összetartozás, a közösség erősítése, a lét kérdései, az univerzum energiája, a test, mint a lélek tolmácsa volt. Ottjártunkkor, szombat délután Balázsy Mária Éva lélekkristály, szellemgyógyász tartott előadást Boldogabban boldogulni címmel. Test, lélek és szellem hármas egységéről szólt, s a megbocsátás és a szeretet fontosságát emelte ki. Erről azt vallja: határtalannak kell lennie.

-Könnyű szeretni azt, aki bennünk is szeret. De ne legyen személyválogató a szeretetünk. Azokat az embereket, akiknek vétkei, hibái vannak, is ugyanúgy kell szeretni. Nem a hibáit, a vétkeit – mert azt elítéljük, hanem a mögötte lévő embert. Ha megtapasztalja, hogy ő is kaphat szeretetet, akkor megindul benne a jó csírája, kikel és szárba szökken. Ő olyan emberré válhat, hogy a jót is megtapasztalva mások irányába ki tudja mutatni – vallja Balázsy Mária Éva.