Egy felkészült csapat Zalaszentgrótért

Kampányzáró sajtótájékoztatót tartott tegnap a Fidesz – KDNP zalaszentgróti polgármesterjelöltje, Gulyásné Belinszky Ilona.

Mint azt a jelölt kifejtette, a kampány során is azt tapasztalták, hogy Szentgróton változást akarnak az emberek; új és jobb munkahelyekre, s ehhez a kormányzattal kapcsolatban lévő új önkormányzati vezetésre van szükség.

– Felkészült csapatunk van, akik szeretik Szentgrótot, kidolgoztuk a programunkat, amelyet az elmúlt héten minden városrészben fórumokon is ismertettünk – jelezte Gulyásné Belinszly Ilona. A polgármesterjelölt arról is beszámolt: sajnálattal tapasztalták, hogy a másik oldal gyűlölködő, személyeskedő írásokat terjesztett róluk és a független jelöltekről.

– Ezt ezúton is visszautasítjuk, mint ahogy a város lakóiban is visszatetszést keltett. Ráadásul polgármester úr párttársa, a Demokratikus Koalíció képviselője, Vadai Ágnes is megjelent Zalaszentgróton az utolsó napokban. Én és csapatom a Fidesz–KDNP jelöltjei vagyunk, de elsősorban szentgrótiak, így mindenkinek a szavazatát kérjük: adjanak esélyt Zalaszentgrótnak! – zárta nyilatkozatát Gulyásné Belinszky Ilona.