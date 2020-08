Egy évvel ezelőtt rongálta meg vihar a zalaszentgróti hősi emlékművet

Elbontják vagy korláttal veszik körbe a hősi emlékművet, amelyet még tavaly nyáron rongált meg hatalmas eső.

A természeti katasztrófa Zalaszentgróton jelentős károkat okozott, a hatalmas széllökések jégesővel párosultak, emiatt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, valamint az 1956-os forradalom emlékét őrző műalkotás elemeiben is kár keletkezett. A hármas tagolású alkotás déli oldalon lévő grániteleme ledőlt a rajta lévő párkányelemekkel együtt, amelyek összetörtek, az I. világháború emlékére emelt turulmadárszobor talapzatának pedig letört a sarka. Helyi kőfaragókkal egyeztetéseket folytatott az önkormányzat vezetősége a gránitkompozíció helyreállításáról, de többen jelezték, hogy megfelelő felszerelés hiányában nem tudják vállalni a helyreállítást, vagy csak nagyon drágán, kiszámlázva egy emelőgép bérleti, üzemeltetési költségeit is. Ugyanakkor minden vállalkozó arra az álláspontra helyezkedett, hogy a még fennálló elemek nem stabilak, így statikai megerősítésre is szükség lenne.

A városban rendszeresen alkotótábort szervező Villa Negra Művészeti Egyesület véleményét is kikérték. Lelkes Márk szobrászművész, az egyesület elnöke a részletes vizsgálatát után szakvéleményt állított ki, és három lehetőséget vázolt fel: a sérült elemek újragyártását és az alkotás újbóli összeállítását a helyszínen, az emlékmű teljes elbontását és új betonalapra felállítását, végül egy teljesen új, méltó kompozíció létrehozását és elhelyezését új helyszínen. Rámutatott: az emlékmű betonalapja süllyed az artézi víz közelsége miatt, a víz valószínűleg alámosta a betonalapot, így a még álló elemek is elmozdultak. A város önkormányzata legutóbbi ülésén egyetértett, hogy a hősi emlékmű balesetveszélyes állapotát meg kell szüntetni elbontással vagy a létesítmény elkorlátozásával. Egyúttal felhatalmazták Baracskai József polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket az emlékmű sorsáról.