Egy-egy munkahelyi közösség sokat tehet a nagykanizsai átmeneti otthonért

Az utóbbi időszakban összesűrűsödtek az önkéntességen alapuló segítő akciók a Magyar Vöröskereszt Zala megyei szervezetének nagykanizsai családi átmeneti otthonában.

Hársfalvi-Gombos Viktória, az intézmény vezetője elmondta: természetesen tennivaló mindig akad náluk, ezért a jövőben is számítanak azokra, akik adott esetben kétkezi munkával szeretnének hozzájárulni a családok átmeneti otthonának fejlődéséhez, a benne élők életkörülményeinek javításához.

– Anno volt egy projektünk, aminek keretében ökológiai gazdálkodást tanultunk és kialakítottunk két magaságyást az udvaron – bocsátotta előre Hársfalvi-Gombos Viktória. – A nagykanizsai Avius Kft. is foglalkozik ilyen speciális termesztőobjektumok készítésével, és a cégnél dolgozó Radicsné Németh Veronikával régi az ismeretségünk; az egyik beszélgetésünk során került szóba, hogy nálunk is vannak magaságyások. Abban maradtunk, hogy mivel a ház lakói nagyon megszerették ezeket a berendezéseket, megkérdezi a cégvezetést, esetleg kaphatnánk-e ilyeneket még az udvarunkba? A kérdés nyitott fülekre talált, kijött egy csapat, hogy felmérje, hová lehet ezeket elhelyezni, aztán meglátták a játszótéren a játékokat, s felajánlották, hogy nagyon szívesen kijavítják, megerősítik, felújítják azokat. A raklapkiülőnk is elég rossz állapotban volt már, ahelyett üvegszálas profilból asztalt, padokat hoztak. Vállalták továbbá a meglévő utcabútorok felújítását, frissítő festését is – egyfajta csapatépítő tréning során nagyon sokat segítettek nekünk, még a játszótérhez vezető elkorhadt kis hidat is kicserélték. Mindezt teljesen ingyen és bérmentve.

Hársfalvi-Gombos Viktória arról is beszélt: az elmúlt időszakban szerencsés módon többen is felajánlottak önkéntes munkát. A napokban négy fiatalember bútorok pakolásában segédkezett – ugyanis felújítják az otthon konyháját -, a Szollár-Nikolics Zsanna Bonis Bona díjas tehetséggondozó által vezetett Mit tehetnék érted? csoport fiatal tagjai pedig játékokat festettek az aszfaltra. – Szívesen fogadunk bármilyen önkéntes felajánlást, festést, különböző barkácsmunkákat például, amit előre is köszönünk a lakók nevében – zárta szavait az intézményvezető.