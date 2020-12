Egy doboznyi szeretet Nagykanizsán

Az elmúlt évek során több ezer rászoruló gyermek kapott karácsonyi ajándékot az Egy doboznyi szeretet program révén. A térség legnagyobb jótékonysági akcióját idén is megrendezik.

A részletekről csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót a szervezők. Hella Ferenc esperes-lelkipásztor elmondta: az évek során szép összefogás alakult az akció révén. Nagykanizsáról és a környező településekről is sokan részt vettek az ajándékok gyűjtésében, amelyekkel a nehéz sorsú gyermekek, családok ünnepét tették szebbé. A program idén is, a járványügyi előírásokat figyelembe véve, idén is folytatódik.

Majd Balogh László, Nagykanizsa polgármestere beszélt arról, a járvány miatt is nagy szükség van idén az összefogásra, a segítségnyújtásra. A városvezető jelezte: az adományokat már gyűjtik a városban több helyütt. Két hét múlva pedig, a program végén, a Kanizsa Centrumban fogják rendszerezni a dobozokat.

A tájékoztatón Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő felidézte: 2016-ban tartották az első, Egy doboznyi szeretet akciót, amely mára mozgalommá nőtte ki magát. Volt olyan esztendő, amikor több, mint négyezer doboz gyűlt össze. Ezekből, a helyi és környékbeli gyerekeken túl, még kárpátaljai apróságok is kaptak meglepetést. A program sikere pedig az összefogás erejét is tükrözi. A jó hagyományokat pedig – hangsúlyozta Cseresnyés Péter – nem szabad feladni. Utalt arra is, hogy sokan érdeklődtek már arról, megrendezik-e idén is az akciót. A korábbi esztendőkben megszokott helyszíneken, a tervek szerint, le lehet adni az ajándékokat.

Az ajándékokat két héten keresztül, december 16-ig gyűjtik a csodapontokon, amelyek folyamatosan bővülő listájáról a szervezők közösségi oldaláról lehet tájékozódni. A cipősdobozokba játékokat, tartós élelmiszereket – nem romlandó dolgokat – lehet tenni. A szervezők kérik, az adakozók a csomagokra írják rá, hogy hány éves korú és milyen nemű gyermeknek szánják az ajándékot.