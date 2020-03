Egészséges étkeket készített a Besenyői Baráti Kör

A Besenyői Baráti Kör pénteken este a közösségi ház konyhájában rendezte be főhadiszállását, ezúttal ugyanis az egészséges étkek készítésével barátkoztak.

Néhányan batátát hámoztak, mások a spenótot válogatták, csirkehúst kockáztak, csicseriborsót pirítottak, vagy éppen zablisztből nádcukorral golyókat formáltak.

– Az 55 tagot számláló lelkes, különböző korosztályból verbuválódott közösségünk programjainak fő csapásvonalát az egészséges életmódra való törekvés határozza meg – magyarázta Semetkéné Szipőcs Erika.

Szerencsés helyzetben vannak, hiszen tagtársuktól, Szakonyné Bertalan Beáta szakácsnőtől leshették el a reformkonyha fortélyait. Biciklis és gyalogtúráikhoz is találnak „házon belül” csapatvezetőt, miként a táncház jellegű néptánchoz szükséges tudást is „baráti” házaspár adja át társainak. Már szövögetik a nyári terveiket is, júniusban például a Kerka-Mura útvonalon raftingolnak majd, persze a vadvízi túra mellett a környéken is találnak felfedezni valót.

A természetjáráshoz a péntek estihez hasonló menü – céklás sajtkém, paszternák-krémleves csicseriborsó betéttel, spenótos csirkemellkockák mozzarellával, sült zöldségekkel, kókuszos zablisztgolyó – biztosítja majd az energiát.