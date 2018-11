Egész napos kampányt szerveztek az őszi-téli közlekedési átállásért Zalaegerszegen

Szombaton egész nap forgalmas volt a Decathlon áruház parkolója. A terület egy részét lezárták, s az oda érkező érdeklődők mindent megtudhattak, amit érdemes tudni a közlekedésbiztonságról, különös tekintettel az őszi-téli időjárási és útviszonyokra.

Őszi-téli közlekedésről

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Zala Megyei Baleset-megelőzési Bizottság téli vezetéstechnikai tréning néven szervezett programokat, amelyek során az őszi-téli közlekedésre való átállást segítő bemutatókat tartottak.

– Az elmúlt napokban ugyan még húsz Celsius-fok körül volt a hőmérséklet, de ma, a kora reggeli órákban már fagy is volt az ország különböző pontjain. Ez is mutatja, hogy szükség van erre a kampányra az őszi-téli átállás elősegítése érdekében. A nap slágere a bolygókerekes autó, amellyel a síkos úton történő biztonságos vezetést lehet gyakorolni, és itt van az autóklub is, amelynek a munkatársai segítenek a gépjármű téli üzemmódra történő átállításban, a vöröskeresztnél egy esetleges baleset utáni legfontosabb tennivalókat mutatják be. Reggelente már plusz hét Celsius-fok alá süllyed a hőmérséklet, ezért nagyon fontos felhívni a figyelmet, hogy ilyenkor már elkel téli gumiabroncs, noha Magyarországon ez még nem kötelező – kezdte sorolni a látni- és tennivalókat a nap fő szervezője, Horváth László rendőr alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési kiemelt főelőadója.

A bóják között kanyargó bolygókerekes autóból éppen hölgy szállt ki. – Nagyon jó élmény volt, félig-meddig kezdő vezető vagyok. A jogosítványom megvan, de nagyon régen vezettem már. Kimondottan azért jöttem be Misefáról, hogy kipróbáljam a vezetést. Az oktató elmagyarázta, hogyan kell csúszós úton vezetni, és amikor a kocsi kifarolt egy kicsit, megpróbáltam ellenkormányozni, az oktató azt mondta, jók a reakcióim – mondta Kiglics Lajosné.

Tanulságos volt a holttér bemutatása

Két általános iskolai osztályból szervezetten kivitték a gyerekeket a rendezvényre, s a rendőrség munkatársai elmagyarázták a számukra legfontosabb tudnivalókat. A biztonsági öv bekapcsolásának, az isofix gyermekülés jó beállításának a fontosságát hangsúlyozták, és a biztonságiöv-szimulátoron – arra csak felnőtt ülhetett fel – megnézhették egy ütközés hatását. Tanulságos volt a holttér bemutatása. Egy parkoló kamion előtt különböző színű léggömbök jelezték, hol nem látja már a gépkocsivezető, ha lelép a gyalogos a járdáról.

– Szinte naponta érkeznek hírek vadbalesetekről, amelyek anyagi kárral, nemritkán súlyos sérüléssel végződnek. Erre is fokozott figyelemmel kell vezetni. Hasznos eszköz a menetszél által működésbe hozott vadsíp, amelynek megmutatjuk a felszerelését – mondta Sznopek Veronika, a főkapitányság szóvivője egy autó és az előtte álló szarvas mellett, amelyek a vadbalesetet szimulálták.

Az érdeklődők bemutatót láthattak arról is, hogyan kell felszerelni a hóláncot, kipróbálhatták az úgynevezett részegszemüveget, amely az alkoholfogyasztás utáni állapot megváltozott világába vezetett el, de akár KRESZ-teszttel is próbára tehették, mennyire frissek még a közlekedési ismereteik. Délutántól pedig várták a kerékpárosokat, akiknek a járgányát, ha kérték, rögzítették a lopás elleni BikeSafe programban, majd késő délután, sötétedéskor láthatósági próbát is tettek, és öt kilométeres kerékpáros felvonulás indult a városba. Végül megkoszorúzták a közlekedési balesetben elhunytak emlékére állított kopjafát a Dózsa ligetnél.