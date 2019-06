Egerszeg fesztivál: A város sikerének titka a lokálpatrióta közösségekben és az összefogásban rejlik

A város ereje a mindig összetartó, együtt, egy célért dolgozó közösségekben, a szilárd kapcsolatokban, a családokban, a barátságokban rejlik, amelyek a város nagyrendezvényein tovább épülhetnek, erősödhetnek, s megmutathatják magukat.

Ezért is fontosak a minőségi kultúrának, az igényes szórakoztatásnak teret adó programok, melyek erős közösséget teremtenek és lehetőséget az összetartozás megélésére – akár ezen a hétvégén, a város kedvenc nagyrendezvényén is. Minderről Balaicz Zoltán polgármester beszélt a ma kezdődő Egerszeg Fesztivál kapcsán.

– Miközben a hétköznapokban minden erőnkkel a gazdaságfejlesztésre koncentrálunk, fontosnak tartjuk, hogy ünnepeinknek is megadjuk a módját – szögezi le a polgármester, hozzátéve: Zalaegerszeg sikerének titka éppen az, hogy a város elkötelezett, lokálpatrióta közösségére a munkában éppúgy lehet számítani, mint a kikapcsolódásban. – Az elmúlt évek közös munkája nyomán Zalaegerszeg folyamatosan erősödik, fejlődik. Több száz új munkahely jött létre, sorra újulnak meg közintézményeink, bővül az infrastruktúra, céges, önkormányzati és állami beruházások indultak, köztük a két legnagyobb az M76-os építése és a 45 milliárd forintból megvalósuló járműipari tesztpálya, amelynek a közelmúltban adtuk át első ütemét – villantja fel az elmúlt időszak legfontosabb eredményeit Balaicz Zoltán.

A kemény és küzdelmes munka után pedig szükség van a feltöltődésre, az emelkedett pillanatokra, a találkozásokra, a beszélgetésekre és a felhőtlen szórakozásra is.

– Igyekeztünk a több kitüntető címet is elnyert Egerszeg Fesztivál kínálatát ezúttal is sokszínűen összeállítani, és olyat nyújtani, ami minden korosztály s a zalaegerszegiek és a vendégek igényeit is kielégíti – fogalmazott a polgármester. – Ebben az évben a pünkösd miatt négynaposra bővült a rendezvény, az ünnep azonban azt is magával hozta, hogy idén a testvérvárosi delegációk nem tudnak részt venni a programon. Jönnek viszont baráti látogatásra Lendváról, Barótról, és ezúttal is számos finomságot kínál a fesztiválozóknak az olaszországi Gorizia standja.

A hivatalos látogatás pedig átcsúszik az őszi nagyfesztiválra, a testvérvárosok képviselői akkor teljes létszámban képviseltetik majd magukat – főzőcsapatokat hoznak, s részt vesznek a felvonuláson is.

Balaicz Zoltán kiemelte: a következő években az őszi vadgasztronómiai fesztivál egyre hangsúlyosabbá válik, hiszen 2020-ban Zalaegerszeg és Sohollár közösen szervezi az országos vadásznapokat, 2021-ben pedig, 50 évvel az 1971-es esemény után, újra Magyarország rendezi meg a Vadászati Világkiállítást, melynek kiemelt helyszíne lesz Zalaegerszeg.

– Azt szeretnénk, hogy sikeres, lokálpatrióta szellemiségű, a helyi polgárokat s a turistákat egyaránt megmozgató programoknak legyünk részesei Zalaegerszegen. Nálunk ugyanis, ahogy szlogenünk is mondja, nemcsak a jövőjét találja meg mindenki, hanem a szórakozását is – szögezi le Balaicz Zoltán. – Az Egerszeg Fesztivál az évek során identitáserősítő rendezvénnyé vált, amelyen alkalmanként több tízezren fordulnak meg. Idén is várunk mindenkit szeretettel!