Egeraracsa folyamatosan fejleszt – falut újít, turisztikai pályázatokban érdekelt

Meg is lehet venni azt a házat – szól rám az egyik kertkapuból egy féri, amikor az öreg, de láthatóan még jó állapotban lévő méretes lakóházat próbálom megörökíteni.

Beszédbe elegyedünk, Kovács Józsefhez van szerencsém, aki a nyugdíjig az önkormányzatnál dolgozott, mindent elvégzett, amivel csak megbízták.

– Ebben a házban születtem, amiben most is élek. Szemben a nagy épület urasági lakóház volt, aztán többen is laktak benne. Tudtommal eladó, meg lehet nézni belül is, ha akarja. Mostanában már nem nagyon vannak érdeklődők az itteni házak iránt, pedig a mi falunk nagyon jó lakóhely. Szép, tele van virágokkal. Mindenki, én is szeretem széppé tenni a környezetemet – mutatja a virágokkal teleültetett udvarát.

Való igaz, amerre csak jár az ember a faluban, mindenütt virágokat lát, s különös hangulatot árasztanak a kirakott prések, hordók. A falu központjában egy szekér tele virágokkal, egy méretes virágállvány tetején pedig piros Welcome felírat köszönti az átutazó külföldieket, netán az itt letelepülteket?

– Valóban élnek külföldi betelepülők is a faluban, legalább tíz holland és német állandó lakónk van. Hála Isten az általuk megvásárolt telket eddig még senki sem hagyta el, vannak, akik évente csak egyszer, vagy kétszer jelennek meg a faluban, de ekkor rendbe teszik a környezetüket. Igazából csak néhány olyan családról beszélhetünk, akik anyagilag is támogatják a falu törekvéseit. Viszont több olyan elszármazottunk van, akik sokat segítenek – fogad Dancs László polgármester, s az önkormányzat folyosóján, a két szék tartotta fényes harangra mutat, amit nem rég öntöttek.

-A temető lélekharangja ez, ami a koronavírus járvány miatt még nem került fel a helyére. Ez is adományokból készült, szerettük volna augusztus 20-ra felszentelni, de még nincs meg a harangláb, mindenszentekre biztosan készen leszünk vele. Igyekszünk minden fejlesztési lehetőséget megragadni, azokban részt venni, jelenleg is két felújítás történik a faluban. Az imaházunkban belső átalakításokat végeznek, energetikai megújítások folynak, s az önkormányzati közösségi házunkban is hasonlók történnek – említi László, s elmondja, hogy nagy dolgok előkészületei is folynak Egeraracsán, ahol négy év eltelte után látják ismét vendégül a „Mert az Ön faluja is rajta van a térképen!” turisztikai sorozatunkat.

Akkor volt már savanyítójuk, közösségi húsfeldolgozójuk, hegyi pincéjük, földjeik, amelyeken sok mindent megtermeltek, s helyi termékként a faluban, illetve a hévízi-, keszthelyi szállodákban értékesítettek. A tanyaprogramban őshonos, fogolyszínű tyúkokat, pontosabban kétszázhúsz csirkét kaptak, amelyeket egy tanyán helyeztek el. Az azóta történt változásokról Dancs László a következőket mondja:

– A vagyon nagyot bővült 2016 óta, viszont a létszámunk rohamosan csökkent. Harmincról 14-re zsugorodott a közfoglalkoztatottak száma, ami a gazdálkodásunkban sajnos termeléskiesést okozott. Akkor egy pincénk volt, most már öt van, mögöttük földel. Termőre fordult az őshonos gyümölcsösünk. Az egyik pincénkben elkészült a bormúzeumunk, ami elé mulatság teraszt építettünk. Előzetes bejelentés alapján szívesen fogadunk itt kisebb baráti társaságokat, s bemutatkozási lehetőséget adunk a környék borászainak is – mutatja az épületeket, a szőlőket, körülöttük a terméstől roskadozó öreg alma és körtefákat László. Az önkormányzat gondozta telkek mellett sajnos itt is szép számmal akadnak elhagyott parcellák, magukra maradt hegyi hajlékok…

-A létszámcsökkenés miatt elhagytuk a kézzel termelt növényeket, például uborkát, s amit csak lehet, géppel művelünk meg. Rengeteg burgonyát ültettünk, a hat fóliában pedig csak paprikát termesztünk, amit friss állapotában adunk el a falu lakosságának, s ami marad, azt a környék szállodáiba szállítjuk, csak a valóban fölöslegeset savanyítjuk. Az őshonos baromfik közül a kakasokat vágjuk ki, s a rendezvényekkor ebből kínáljuk a vendégeket – kalauzol a tyúkfarmra László, ahol éppen a tojóházak fertőtlenítése történt meg.

Valamikor, a völgyben folyó Bárándi-patak két oldalán jött létre Eger község, ami a mai átmenő útvonal mellet feküdt, s a túloldalon létesült Aracsa uraság faluja. Az tudott, hogy 1019-ben tized fizető helyként szolgáltak. Az első templomot 1237-ben építették, a mai kápolna, a valamikori általános iskola átalakításával 1974-ben létesült. A dombok közötti védettség ellenére a törökök többször is feldúlták, 1568-ban teljesen kifosztják és porig égették, s csak a 18. században telepítették be újra a községeket. Egerből és Aracsából 1880-tól, az egyesülést követően lett, a Bárándi-patak két oldalán húzódó falu Egeraracsa. A patakon a falu alatt két halastó is létesült, amelyek újabb fejlődési lehetőséggel kecsegtetnek. Ott jártunkkor a parton egy hattyú legelte a vadlóherés füvet, társa a jöttünkre inkább eltávolodott a parttól, mintsem barátkozott volna.

-A helyi horgászegyesület által fenntartott tavak vonzása nőtt. Hamarosan nem csak a pecásoké és az alkalmi látogatóké lesz a vidék, mert a tóhoz kapcsolódóan, több hektáros területen, a jövő évtől egy nagy turisztikai beruházás is elkezdődik. Ezt azonban már nem a falu végzi, hanem egy, a településéről elszármazott család, amely eddig is sok mindenben segítette egykori lakhelyét. Ők vették meg a tó fölötti területet, amelyet most csatolunk a falu belterületéhez, hogy lehetővé tegyük számukra egy modern, öt csillagos üdülőpark létesítését egyedi kivitelezésű hajlékokkal. Ezekből első körben 16 készül majd el. Lényegük az lesz, hogy a vendégek, amint kilépnek a szabadba, azonnal, minden kötöttségek nélkül részei legyenek az őket körülvevő tónak, réteknek, erdőknek – mondja László, s azzal folytatja, hogy az üdülőparkkal szemben, az út másik oldalán, az ősszel kezdődik el az önkormányzati körzeti orvosi szolgálati lakás építése, amelyre a Magyar falu programban nyertek támogatást. De lesz a faluban járdafejlesztés is, amelyre BM pályázaton nyertek 17 millió forintot, s mire az üdülőpark elkészül, addigra egy kilométer hosszban nyújtózik majd a virágokkal körülültetett térkő járda is. Trambulinnal, ívó kúttal, sározóval bővítik a már most is látványos játszóterüket, amelyik mellett sok átutazó autós áll meg, s tölti egy kis pihenéssel az idejét.

-A jövő év decemberére kerékpárosokat is hozunk a faluba. Négy településsel összefogva arra törekszünk, hogy a Kerékpárral a romantikus Zalában elnevezésű, megnyert pályázati projektünk keretében bekapcsolódjunk a kerékpárút hálózatba. Zalaszabarral, Esztergályhorvátival és Zalaszentmártonnal összefogva, Egeraracsa gesztorságával, a szabari Zobori Élményparktól indulva, egészen Zalaszentmártonig, egy 13 kilométer hosszú, a meglévő hegyi és belterületi utakon mutassuk meg a gyönyörű tájaink belsejét a terep kerékpárosoknak. A kitáblázott útvonal mentén minden településen lesz biciklitároló, pihenő, s valahol egy szerviz is, ahol meg lehet javítani a bicikliket – beszél legújabb turisztikai terveikről László, mi pedig megemlítjük, hogy a falunak Kiss Tibor jóvoltából sikeres dala is született 2019-ben, amelynek első versszaka és refrénje érzékletes meghívóul is szolgál:

„Ahol a dombok mögött összeérnek a fények / Tavasszal hóvirág mezők közt zajlik az élet / Ahol fény kereszt jelzi, ez a csodák faluja / A dombok, a völgyek, a tavak otthona”

„Egeraracsa, Egeraracsa, Zalai dombok, völgyek tavak otthona / Egeraracsa, ahol megérint a természet java, vándor kérlek, vigyél el oda”