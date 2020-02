Dr. Udvardy György veszprémi érsek kért áldást a felújított botfai kastélyépületre

Az idei különleges év a botfaiak számára: Udvardy György, a Veszprémi főegyházmegye érseke szentelte meg a gyertyájukat, és kért áldást a Mindszenty Ifjúsági Ház felújított épületére.

Bizonyára sokáig emlékezetes ünnep marad Botfán február első vasárnapja: a kedves, kicsi Szűz Mária szent neve templomban a nyár végén kinevezett érsekük celebrálta a gyertyaszentelő Boldog­asszony ünnepe alkalmából tartott szentmisét, majd a hívekkel együtt átvonulva megszentelte az Erdődy–Hüvös-kastély újjászületett épületét.

– Az épületben 12 éve működő ifjúsági ház mottója és célja: Isten és a természet harmóniájának ápolása, szolgálata és bemutatása, melynek érdekében a lelkigyakorlatok, hittantáborok, egyházközségi rendezvények, cserkésztalálkozók, zarándoklatok szervezése mellett a környezetvédelem, az erdei iskola, a természetjáró túra is rendszeres része a programjainknak, s e sokrétű feladatokat a felújított és bővített épületben nagyobb eredményességgel tudjuk ellátni – mutatta be röviden a külsőleg is megszépült intézményben folyó munkát az érsek és a környező templomok, intézmények lelkipásztoraiból álló kísérete, valamint a zarándokokból, hívekből verbuválódott szép számú ünneplők előtt dr. Illyés Zoltán, a Mindszenty Ifjúsági Ház vezetője.

Udvardy György örömét fejezte ki, hogy egy újabb, Isten szolgálatában álló épületre kérhet áldást, mert azok mindig a reménykedő, a jövőben bizakodó embereket jelképezik. Az intézmény mottója különösen kedves számára – hangsúlyozta az érsek –, mert az együtt képviseli a természetet, amelyet Isten adott az embereknek és az otthont, amelyet viszonzásként az emberek teremtenek Isten és a vallás számára. Jól példázza a felelősséget is, amelyet felvállaltak a kapott ajándék megbecsülésében, megőrzésében a jövő generációja számára.

– Legyen a ház a szeretet otthona! – fogalmazott az érsek, s először a dolgozókra kért áldást, akik a kastélyt felújították, s azokra, akik szívükön viselik a sorsát, majd megszentelte az épületet is.

A botfai egyházközség a szentelési ceremónia szép számú résztvevőit a kastély megszépült pinceklubjában hidegtálakkal, pogácsával, kávéval, itallal látta vendégül – közben a híveknek lehetőségük nyílt közvetlenül is szót váltani a főegyházmegye új vezetőjével.

– Az külön öröm, hogy megismerkedhettünk a közvetlenségéről ismert új érsekünkkel – jegyezte meg dr. Illyés Zoltán, aki a botfai egyházközségnek is vezetője. – Az ünnepség szervezésekor plébánosunkkal, Furján Gellért atyával mertünk nagyot álmodni, és a szentelésre megkértük a Veszprémi főegyházmegye – ahova plébániánk tartozik – új vezetőjét. Gellért atya elküldte a meghívót, s régiesen szólva „postafordultával” meg is érkezett a válasz, hogy érsek úr örömmel eleget tesz a felkérésnek, egyúttal időpontot is kaptunk, s a lehetőséget, hogy gyertyaszentelő szentmisét celebrál a templomunkban.

A nagyszerű hír hallatán két zarándoklatot is szerveztek: a zalaegerszegi Mária Magdolna-plébániatemplom­tól és a búcsúszentlászlói templomtól több mint hat­va­nan tették meg zászlók alatt, imádkozva és szent dalokat énekelve gyalog az utat a jeles esemény helyszínére.